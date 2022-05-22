台灣未獲WHA邀請馬英九呼籲蔡英文恢復兩岸協商重建互信方為根本

台灣/世衛年會

第75屆世界衛生大會(WHA)今天在瑞士日內瓦召開，台灣前總統馬英九表示，台灣迄今尚未收到出席的邀請函，讓他心中百感交集，他呼籲蔡英文，恢復兩岸協商，重建互信，才是根本之道。

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馬英九表示，蔡政府說沒收到邀請函是因為中共打壓，但為什麼在他任內，從2009年開始，台灣就可以年年參加WHA？甚至在2016年5月蔡英文上任後，台灣還能參加最後一次，因為邀請函的收信人是他所派任的衛生署長。

馬英九說，蔡政府相信美國會幫台灣，但2020年，當台灣的邦交國提出邀請台灣以觀察員身分出席WHA的議案時，當時的美國國務卿蓬佩奧竟表示「美國不適合參加聯署」而拒絕，令人錯愕。他說，在台灣最需要出席WHA時，美國卻以國家利益為由拒絕。

馬英九也說，他任內能夠年年出席WHA的原因很簡單，就是兩岸有互信。從過去20年的經驗來看，只靠國際友人是不夠的，兩岸一定要直接協商；他強調，蔡英文總統上任後斷絕兩岸聯繫，能否藉這次機會恢復協商，是能否參加WHA的關鍵。

台灣總統蔡英文今天則以錄像方式為「海外僑界赴日內瓦聲援推動台灣參與世界衛生大會活動」致詞指出，積極貢獻國際醫療公衛的台灣，不應該被排除在WHA之外。全球防疫體系的完整，不應該因為單一國家的政治干預，造成破口。

她說，去年，包括美國日本等超過40個國家以及歐盟，以多元方式表達支持台灣參與WHA。這股來自國際社會的支持聲浪應該被正視。台灣先進的醫療衛生成就和能力，一定能為維護全球健康，帶來強勁的力量。尤其，現在是全球面對疫情發展的關鍵階段，台灣的參與更是不可或缺。

中國大陸外交部發言人汪文斌昨天表示，台灣參加國際組織活動必須按照一個中國原則處理，到目前為止已有將近90個國家以專門致函世界衛生組織(WHO)等方式，表明堅持一個中國原則，反對台灣參加WHA的立場。

WHA召開前，美國在台協會連續幾天透過臉書發聲，呼籲世界衛生組織邀請台灣以觀察員的身分參加第75屆WHA；今天再度發文表示，當今這種前所未見的健康威脅，需要密切的國際合作，應讓台灣在以解決問題為導向的討論中分享專業經驗。

日本駐台代表泉裕泰今天也透過臉書表示，世界逐漸開始與新冠病毒共存，但當新的傳染病出現時，必須活用這些經驗和教訓；對應國際衛生保健課題，不應遺留台灣，為使台灣的知識見解與國際社會共享，日方將繼續支持台灣以觀察員身份參與世界衛生大會。