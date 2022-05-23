是否邀台灣參與？WHA全會今將展開二對二辯論

台灣/世衛組織

世衛組織總幹事譚德賽（Tedros Adhanom Ghebreyesus,）在第75屆世衛組織大會開幕式上發表演講，2022年5月22日。

新冠疫情以來，已經連續兩年舉行在線會議的世界衛生大會(WHA)今年首度以實體方式在日內瓦召開，昨晚WHA總務委員會已先就「邀請台灣以觀察員身分出席」的提案進行了閉門討論，並向全會提出建議；今天(23)上午全會開議後，預料將展開正反雙方的二對二辯論，以決定這項提案是否獲准排入大會的議程。

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台灣的友邦貝里斯等13個WHO會員國五月間分別緻函世界衛生組織秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）正式提出「邀請台灣以觀察員身分出席WHA」的提案。

提案內容指出，WHO的基本目標是確保並推動全人類的健康與福祉，有鑒於COVID-19這場人類悲劇與全球公衛危機，「台灣處理疫情爆發的經驗與專業，對於建構後疫情復蘇的全球努力將具有價值」。

提案國對於台灣「作為國際社會的獨立成員，以及許多世衛成員國際人道救助的提供者，卻無法被完整納入所有世衛技術會議、機制與活動內」表達關切。因此呼籲世衛意識到，「只有當『世界良善力量』的台灣能直接參與國際社會共同努力，世衛『健康平權』的終極目標才能達成」。

官網顯示，幾乎台灣所有的友邦，都已經登記將在世衛大會中發言，預料將會在大會中支持台灣。

英國政府網站昨天公布新聞稿表示，英國在台辦事處、美國在台協會、澳洲駐台辦事處、加拿大駐台北貿易辦事處，以及日本台灣交流協會，攜手重申支持台灣有意義參與世界衛生組織工作，並以觀察員身分參與世界衛生大會。不排除這些國家可能也會在會中發言。

此外，台灣外交部與衛福部共同策畫的行動宣達團，仍積極爭取和各國前往日內瓦參加WHA的衛生首長私下舉行雙邊會談，並透過周邊活動，宣傳台灣參與世界衛生組織理念。

立陶宛衛生部今天在官方推特發文，證實台灣衛福部次長李麗芬已經與立陶宛衛生部長杜爾基思會談。貼文指出，杜爾基思與李麗芬不僅討論未來在健康領域可能的合作議題，彼此並同意，台灣與立陶宛的合作將促進一個更健康也更友善的人類社會。