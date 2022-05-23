有反修例被捕紀錄書商被拒參與香港書展 疑有政治審查

香港/政治

香港書展將於7月20日起，一連七天舉行，但在詳情公布前便發生政治審查疑雲。一名因反對修訂逃犯條例風波受傷及被捕的書商，今年突然被書展主辦方無故取消參展資格。書商楊子俊質疑主辦方是《港區國安法》下的政治審查，對被視為出版自由寒暑表的書展造成陰影，對香港出版自由造成寒蟬效應。他正籌畫另起爐竈，舉辦香港人書展，期望打破官方一言堂的局面，但成事機會難料。

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去年書展是《港區國安法》生效後第一個香港書展，主辦的貿易髮長局副總裁周啟良當時表明，書展是一個自由開放的平台，大會並無預先審查書籍機制，但相信展商會因應個人理解的界線作出調整。次文化堂社長彭志銘其後披露，不少書商達成共識，不會放置及售賣可能違反國安法的書籍，亦有書商而自我審查。

及至今年，出現出版商被拒參展事件。被取消參展資格的，是過去曾兩度參展的山道文化。創辦人之一的楊子俊上周在社交平台表示，自2019年起已兩度參展的山道文化，今年初申請參展，其間兩次被通知選擇位置的日子因技術理由推遲，最後在本月16日發出通知，取消他們的參展資格，沒有解釋，只說會退回按金。

在2019年6月12日立法會衝突中懷疑被警方催淚彈擊中右眼的教師楊子俊猜測，事件可能與他個人因參與反修例運動被警方拘捕，並控以兩項參與非法集結罪有關；另一原因可能與其攤位去年是書展內少有售賣香港社會政治題材書籍有關。他強調，雖有團體舉報稱，山道有三本書籍涉嫌違反國安法，但警方其後到場檢查後指，有關書籍並無問題，而貿發局給他們發出的信件，亦只是通知有人投訴，並無任何警告或違規成份。他質疑，若貿發局因為他們曾售賣與官方口徑不同的政治議題書籍而取消他們的參展資格，自然不會有其他書商會再出版與官方立場不同的政治書籍，既造成寒蟬效應，亦影響出版和言論自由。

山道去年書展被舉報的三本書，分別是講述元朗7．21事件的《元朗黑夜》、《逆權教師》及《如水赴壑──香港歷史與意識之流》。前兩本書曾遭《文匯報》點名批評為美化暴力。

楊子俊和曾任香港中小企書刊業商會副會長的出被商彭志銘均敦促貿發局交代山道文化被取消參展的原因，以免引發其他參展商的疑慮，從而激化寒蟬效應，這在自由社會中是不應發生的。

反修例示威者或支持者被官方或法定機構割席已不是第一次，本身是歌手、人道支持反修例示威者的「6.12」基金信託人的何韻詩，去年9月便在演唱會前一星期，接獲香港藝術中心通知，以觸犯場地租借合約為由，取消其租場，但並無交代何韻詩違反了合約那些內容。

由法定機構貿易發展局主辦的香港書展，自1990年起每年7月在灣仔會議展覽中心舉行，是亞洲最大型的書展之一，每年吸引約一百萬人次入場，去年的入場人次稍跌，只有83萬多人次入場。