歐盟報告指香港已轉向獨裁

一向被視為「沒民主、有自由」的香港,被歐盟最新的香港年報形容是「已轉向獨裁主義」。年報指出,中國治港的「一國兩制」方針去年繼續備受破壞,《港區國安法》的實施、選舉制度被顛覆、新聞自由萎縮,以至親民主的公民組織解散,在在說明有效政治反對聲音已經湮沒獨裁主義。

港府強烈反對歐盟報告的「無端批評和不實評論」,重申去年的立法會選舉公平包容、國安法尊重人權、司法獨立穩如盤石,以及傳媒環境蓬勃依然。發言人再次敦促歐盟停止借香港事務干預中國內政。

歐洲聯盟委員會及歐洲聯盟外交與安全政策高級代表上周五(20日)發表《2021年香港年度報告》,指中國承諾可獲保障至2047年的高度自治和人權自由去年繼續被逐步破壞,國安法實施的影響亦遠超預期,由55名民主派人士去年初被大舉拘捕開始,香港已轉向獨裁主義(Hong Kong has taken an authoritarian turn):大部分民主派政治人物不是入獄、便是流亡海外,約有30名海外人士據報被執法當局追緝;超過五十個公民社會組織解散,部分國際組織關閉其香港辦事處;國安法涵蓋罪行之廣泛和罰則之嚴苛令人嚴重關注,而法例亦已對一直受到保障的人權自由產生寒蟬效應,媒體、學術界及公民社會的自我審查持續增加。

報告指出,民主派區議員被當局以宣誓條例褫奪席位,經徹底改革的立法會選舉最終只有一名自稱「非建制派」當選,可說已廢掉了反對派。報告又羅列數據指出,涉及反修例示威被捕者超過一萬人,當中不乏年輕人;至去年底,因國安法被捕人士合共有162人,包括社運人士、立法會議員、記者及學者,99人被起訴,而漫長的審前羈押亦十分令人關注。報告提及,種種政治轉變令香港出現移民潮。

儘管如此,報告強調,香港和歐盟的商貿聯繫堅實,雙邊貿易總額達到305億歐元,按年上升2.5%;當中七成屬歐洲入口香港貨值,令歐盟成為繼中國、台灣之後、香港的第三大貿易夥伴。不過,港府的「清零」抗疫方針亦大大影響在港企業,更引起外界對港國際樞紐地位的質疑。

歐盟自1997年香港回歸中國開始,每年發表一份報告,留意香港在「一國兩制」方針下的政經發展,今年是第24份年報。