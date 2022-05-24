中國在WHA強調聯大2758決議 台灣批陳腔濫調刻意曲解

台灣/世衛年會

世界衛生大會（WHA）昨天23日駁回邀請台灣出席會議的提案後，有關中國在會中提出聯合國大會第2758號決議，強調多數國家都承認一個中國原則，反對台灣出席WHA。台灣外交部今天24日抨擊，這是陳腔濫調，刻意曲解。

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中國代表昨天在WHA全會的「二對二辯論」中指出，涉台法案沒有法理基礎，因聯合國大會第2758號決議與世衛大會25.1號決議案「都遵循一中原則」。中國代表還說，大會從2017年以來連續5年拒絕涉台提案，反應大勢所趨。本屆大會開幕前有90多個國家，專門以致函世衛組織的方式支持中方立場。

對此台灣外交部發言人歐江安今天表示，中共政府重彈其「一中原則」等陳腔濫調，刻意曲解聯合國大會第2758號決議及WHA第25.1號決議內涵，並將其所謂「一中原則」帶入到促進全民健康為福祉的WHO殿堂。

她指出，中國在聲稱高度重視台灣人民健康福祉的同時，無所不用其極阻撓台灣參與 WHO及WHA，甚至用「以疫謀獨」的政治語言抹黑台灣對全球的防疫貢獻；中方掩耳盜鈴的行徑，凸顯中共以政治凌駕人民健康，罔顧人民福祉的惡劣本質。

對於WHA最終仍決定駁回，不將提案列入議程，台灣外交部表示，中國一再以政治凌駕全球衛生安全的公共利益，損及台灣人民健康人權的相關作法，外交部無法接受。只有台灣的民選政府才能在世界衛生組織及其他國際組織代表台灣2350萬人民；台灣人民的健康人權由台灣的政府負責守護，中國政府無權、也沒有能力代勞。

台灣外交部說，外交部將更堅定與友邦及理念相近國家密切合作，攜手應處疫情及疫後復蘇的各種挑戰，持續不斷努力爭取以觀察員身分出席WHA，並常態性參與WHO所有會議、活動與機制。

有媒體質疑，挺台的美國和歐洲各國為何沒有在全會中表態？台灣外交部說，聖文森、貝里斯、史瓦帝尼及吐瓦魯四個友邦分別在總務委員會及全會中，為台灣與中方進行二對二辯論。

另外在全會總討論中，美國、英國、澳大利亞、法國、德國、加拿大、盧森堡及立陶宛共有八個理念相近國家代表，以及危地馬拉與巴拉圭兩個友邦為台灣仗義執言，肯定台灣是全球對抗疫情的堅定夥伴，呼籲WHO接納台灣參與，台灣外交部表示誠摯感謝。