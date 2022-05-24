陳日君樞機等六人否認未按例為「6.12」註冊 控方未就勾結外國勢力罪提控

香港/政治

包括首次被捕、年屆90歲的天主教香港教區榮休主教陳日君樞機在內的六名「612人道支持基金」信託人和秘書，今(24日)早首先被當局票控他們沒有為基金註冊而提堂。各人否認控罪，法庭排期9月中旬審訊，審期五天。至於當日拘捕五名基金信託人時同時指他們涉嫌勾結外國勢力，觸犯《港區國安法》的指控，則不在此次傳票控訴中。

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今早在裁判法院提堂的六名被告，尚包括歌手何韻詩、大律師吳靄儀、因另案而在獄中服刑的立法會前議員何秀蘭、學者許寶強，以及基金秘書施成威，他們被票控違反《社團條例》，即「沒有在指明時限內申請註冊或豁免註冊社團」，控罪指他們在2019年7月16日至2021年10月31日基金運作期間，作為本地社團幹事，沒有為基金註冊。

控方庭上預告，審訊時會傳召17名證人和呈交10箱文件及8小時錄像片段。辯方律師指出，此案傳票的最高刑罰是罰款10000港元(摺合1195歐元)，質疑控方耗費大量資源來處理如此簡單的案件，是否合乎比例(proportionality)；他又透露，案件癥結是基金是否屬於社團，辯方會在審訊中就此作出法律爭辯；另一爭議點是五名信託人應否被指為「社團幹事」。

身兼國安法指定法官的首席裁判官羅德泉將案件押後到8月9日進行審前複核，9月19日長開為期五天的審訊。

開庭前，法院大樓外已有市民聚集，等候入庭旁聽。當陳日君、何韻詩等被告到達法院時，不少市民向他們高呼「加油」、「保重」。

警方國安處除就事件提出檢控外，還以調查期間獲得的資料向香港律師會和大律師公會作出投訴，指有律師和大律師向司法機構聲稱「義務」為反修例示威者辯護，但卻收取「6.12人道支持基金」的款項作為訴訟費，有專業行為失當之嫌。律師會昨日確認，首次收到國安處的投訴，並已根據《香港事務律師專業操守指引》訂明的投訴及紀律機制展開調查，由於調查屬保密，不能披露詳情。有傳媒早前引述消息人士透露，被投訴的，有數十人之多