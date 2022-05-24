香港今年六四可能靜悄悄：維園禁租 天主教區不辦彌撒

香港/六四

自《港區國安法》生效後，自1989年後已舉辦逾三十年的六四事件悼念活動已難以舉辦，主辦活動者去年首次因此被投獄，今年情況更甚，過去一直用以主辦悼念晚會的維園足球場，當局表明6月4日不會出租；而一直有在六四當日舉辦彌撒的天主教正義委員會，亦不會為此舉辦追思彌撒，原因之一是有成員對舉辦追思六四彌撒會否觸犯國安法感到顧慮。一般估計，悼念會轉為個人化或碎片化。

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去年是國安法生效後第一個「六四事件」周年紀念日，維園紀念活動因當局拒發「不反對通知書」而變成非法集會，天主教區屬下的天主教正義委員會（正委會）往常於當天下午在維園合辦的祈禱活動，改為與其他教區教堂一樣，當晚於教堂內舉行彌撒，名為「追思亡者彌撒」，並為參加者提供蠟燭，共有七間教堂參與。正委會強調，彌撒屬合法的宗教活動，所有想為亡者祈禱的人均可參與。

不過，正委會今年不會在6月4日舉辦有關主題的彌撒。據本台了解，實務原因是今年「六四」是周六、周日適逢聖神降臨節，各聖堂已有特定彌撒和活動，不可能像去年一樣辦六四彌撒；但內部討論時，雖有人堅持舉辦，但確有前線同工及部分執委表達對有關活動是否觸犯國安法有所憂慮，於是決定不辦悼念活動。據悉，有關決定是在榮休主教陳日君樞機本月11日被捕前已作出。

回歸後若不能舉辦悼念活動請自行點燃燭光

至於去年在6月4日當天中午起被警方圍封的維園，今年的六四事件33周年紀念日更是直接暫停租用。據《明報》接獲市民通報，指管理維園的康樂文化事務署職員表示，維園足球場6月4日全日不出租，同月其餘日子則可供租用。署方回復時沒有解釋為何6月4日當天停租場地，只是說，因應疫情，已暫停處理轄下免費康體場地作一般非指定用途活動的預訂申請，該署亦未有接獲市民申請於6月1至5日期間租用維園足球場。

另外，多個民主黨派亦未有計畫在當天舉行紀念活動；不少人認為，市民可以用不同方法悼念或祈禱。其中一名社運人士憶述，前支聯會常委張文光在1997年的六四燭光晚會上說，這是香港回歸前最後一次「六四」，若明年不能舉辦六四紀念活動，請大家在以後的5月最後一個星期日，由維園行去中環；在「6.4」當晚點起燭光，「我今年就會這樣做」。

翻查資料，6月前最後一個星期日辦遊行和「6.4」燭光晚會是因國安法而解散的支聯會的恆常紀念活動。1989年六四鎮壓民運是中國的敏感政治事件，在中國公開悼念會被針對和制止，支聯會當年亦不知道香港回歸中國後能否如常舉辦六四紀念活動，主觀是期望「跨越九七」，並以此為當年燭光晚會主題。