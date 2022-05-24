香港旅客入境防疫措施料7月前不會再放寬

香港疫情減緩

香港最新單日新增的武漢肺炎個案回落至190宗，是第五波疫情高峰過後首次少於二百宗個案，但特首林鄭月娥無意應在港外國商會所求，她表明，7月卸任前再放寬入境管制措施的機會甚微，亦難以提供取消疫苗通行證的硬指標。

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香港過去三天的單日新增個案介乎237至190宗之間，但輸入個案則逐步由21日的16宗上升至昨日的28宗，比率由7%逐日上升至昨日的14.7%。行政長官林鄭月娥今(24日)早出席會議前響應記者提問時指出，雖然本地確診個案平穩且呈下降趨勢，但輸入個案相對占較高比例；加上奧米克戎(Omicron)病毒出現不同變種，須極度小心應對，故在她任內放寬入境防疫措施的機會甚微，即旅客在抵港前需接種疫苗、機場檢測待行及酒店檢疫等防疫措施均會持續。

至於外國商會要求港府提供的通關路線圖，林鄭月娥亦沒有提供，甚至是取消疫苗通行症的硬指標亦難以訂明。她表示，香港的疫苗接種率仍有提升空間，目前首兩針的疫苗接種率已超過及接近九成，但第三針疫苗接種率只有五成四，須在往後一段日子繼續實施進入場所須先接種疫苗的疫苗通行證計畫。

習近平「7.1」回歸日訪港？未有公布但先研究閉環管理

隨着疫情放緩，已兩年沒有外訪活動的國家主席習近平會否來港主持回歸慶典及候任特首李家超的就職儀式，備受關注，《明報》和《香港經濟日報》今天均引述消息指，雖然未知作為國家主席的習近平會否一如慣例在「逢五或十」的周年紀念活動來港，但港府已要求部門研究死循環管理方式的可行性和細節，即是要求有機會與習近平接觸的高官須先隔離數天至一星期，至於是否包括參與回歸酒會等慶祝場合的嘉賓，則有不同說法，有說亦需隔離，亦有說只需每天進行核酸檢測。

特首林鄭月娥今早回應提問時表示，回歸25周年是非常重要的日子，她熱切希望中央領導人訪港，並在港發表重要講話，但是「我不可以答知唔知(領導人訪港)，只能說，今日無嘢可以公布」；如有相關安排，港府一定會公布。至於疫情會否影響領導人訪港行程，她說，一定會影響出入境及衛生防護工作，希望大家繼續保持疫情平穩向下趨勢。

她又說，隨着疫情轉趨穩定，有關慶祝回歸25周年的各項活動將重新啟動，當局會如期舉辦康樂、文化藝術，以及參觀博物館等大型活動。