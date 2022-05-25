戴耀廷宣傳選舉沒申報判囚 10 個月 官指策略性投票不違法

香港/政治

法律學者戴耀廷五年前刊登廣告以推動泛民主派選民在立法會選舉中作出策略性投票，但卻未有申報開支，法官表示，策略性投票本身並不違法，本案亦不涉選舉舞弊，但刊登廣告招致選舉開支卻沒有申報，會影響選舉公平性；不過，考慮到戴耀廷認罪和控方事隔五年才提出檢控造成不公平，判處戴耀廷入獄十個月。

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因民主派初選案已被扣押接近 1.4 年的香港大學法律學院前副教授戴耀廷，昨(24 日)由囚車送抵區域法院聽取判刑。

法官郭啟安判刑時表示，本案不屬選舉舞弊，但必然屬選舉條例下的非法行為，且刊登廣告涉及的選舉開支達 25.4 萬港元(摺合約 2.8 萬歐元)，共有 22 名候選人被推薦為策略投票候選人，因此本案無論在策畫規模、受影響範圍上，都屬於案情嚴重。他續稱，被告和涉事候選人均沒申報有關開支，令選舉開支無從稽考，公眾未能查閱，既削弱選舉管理委員會的監督，亦對其他建制派和獨立候選人不公。

郭官強調，策略投票本身並非違法，但被告不能用違法手法，以非候選人或其代理人身分刊登廣告，導致選舉結果不公。他引述上訴庭在多宗複核案件中的判辭稱，無論理念多麼崇高，絕不能用作犯法的借口，指被告的行為完全無視法例，「於理不合，於法不容」。

另外，郭官接納辯方所指，涉案廣告沒有直接推舉候選人，計畫僅作為協調平台讓選民參考，控方亦確認控罪與策略投票無關，眾籌計畫公開透明，被告沒從中獲利，案發時亦沒有案底；但法官認為，被告身為資深法律學者，應了解相關法例，亦未受誤導，不接納被告以粗心大意作為求情理由，強調他難辭其咎。

對於案件在事發五年後才提出檢控，郭官接納辯方所指，屬重大延誤。郭官指出，作為控方的廉政公署曾於 2017 年 1 月向律政司索取法律意見，但律政司以當局正就選舉條例進行公眾諮詢為由，在 2018 年 5 月諮詢完結後才着廉署從網上下載影片作為證據，但郭官認為，有關公眾諮詢涉及的是網上廣告開支事宜，與本案無關；至於當局事隔四年才向傳媒求證片段真偽，亦屬重大延誤。

他認為，本案不算複雜，延誤「並不合理、亦不能接受」，時間至少可縮短一半，若控方提早於 2019 年檢控，法庭或可考慮把此案的刑期與被告另外涉及的佔中案部分刑期同期執行。

郭官作出裁決時，把每項控罪的量刑起點家為 18 個月，戴認罪可獲扣減刑期至12 個月，四罪同期執行；另外考慮到控方延誤檢控的情況，再扣減兩個月，總刑期為十個月。

案情指出，現年 57 歲的被告戴耀廷，與心理學家葉劍青及石守正透過雞蛋同盟有限公司，於 2016 年 8 月及 9 月在《蘋果日報》和《明報》刊登合共 6 個廣告宣傳「雷動計畫」，費用共 25.4 萬元。戴被指並非該選舉的候選人或其選舉開支代理人，而獲宣傳的候選人亦沒在選舉申報書列出上述開支。作為雞蛋同盟的董事，葉劍青及石守正原被控與戴相同控罪，但早前獲控方不提證供起訴，各以自簽 4 萬元守行為一年處理。

案中涉及的「雷動計畫」，由戴耀廷於 2016 年初提出，期望民主派透過協調或初選方式推出參選人，以減少出選名單，從而增加當選機會，並鼓勵選民在投票時，兼顧心怡人選和候選人的勝算。為此，「計畫」在投票結束前數小時根據所得資料定出民主派邊緣名單中最有勝算的候選人，讓支持者按此投票，以爭取民主派候選人可取得立法會過半數議席。「計畫」的民調及棄保操作具爭議性，最終是泛民主派與本土派於地區直選取得 29 席，占議席總數四成一，成績比最後一次香港大學民調預期為佳；但計畫同時導致新人擊敗舊人，不少資深民主派議員連任失敗，包括李卓人、何秀蘭、範國威及黃毓民等。