港澳辦：未來5年是香港「由治及興」關鍵期 彭定康：中國打壓令港「由差轉劣」

香港/政治

在一個官方舉辦的論壇上，中國政府主管香港事務的主要官員王靈桂表示，隨着《港區國安法》和「愛國者治港」原則落實，未來五年是香港從「由亂到治」走向「由治及興」的關鍵時期。他沒有解釋為何是這期限，未知這是否與候任特首李家超的任期又或與中共總書記習近平將在今秋「二十大」連任五年有關。

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另一方面，英國殖民地年代的最後一任香港總督彭定康(Chris Patten)25日在國際評論媒體《Project Syndicate》(《報系計畫》)上撰文，指在國際關注俄烏戰爭之際，中國正加緊打壓香港。事實上，北京挑選手段殘酷的前警務人員作下任特首，以及拘捕支持民主示威者的90歲榮休主教陳日君樞機，已預示香港正在「由差轉劣」(from bad to worse)。

與此同時，港府宣布，候任行政長官李家超將於明天起程往北京，接受中國國務院的任命。在四天行程中，親京報章預料，李會獲得國家領導人接見。李家超在本月20日獲中國總理李克強任命為第六任特首，但當時未有提及赴京安排。

今年是有香港小憲法之稱的《基本法》實施廿五年，律政司今(27日)早主辦《基本法》法律論壇，中國國務院港澳事務辦公室副主任王靈桂透過視像發言，指實施國安法和「完善」香港選舉制度後，未來五年是香港從「由亂到治」走向「由治及興」的關鍵時期，但「由治及興」是更加難苦的過程和工作，而「萬世太平，需能者捨身」，他相信港府能團結帶領社會各界，繼續發揚「塞拉利昂精神」(香港一座山，喻意拼搏團結)，同舟共濟，開創香港政治安全、經濟繁榮、社會安定的新局面。

同樣透過視頻發言的基本法委員會主任沈春耀則表示，「一國兩制」承諾五十年不變，現已在香港走過25年，而「五十年不變」是一個形象化的說法，他認為，首五十年是「不能變」，而五十年後就是「不需要變」。他指出，只要堅信篤行「一國兩制」方針，就能夠顯現出這方針的生命力及優越性，強調時間是展現真理的唯一標準，如果「一國兩制」實踐持續成功、有效及得人心，就一定會行穩致遠。

不過，前港督彭定康在國際評論雜誌《報系計畫》撰文，指中共「安插」李家超為特首是一種民主粉飾，而李家超得以成為特首，是因為時任保安局長的他，在2019年時以武力鎮壓受到200萬人上街的反對修訂逃犯條例運動。彭定康形容，李以催淚彈、水炮車、橡膠子彈取代對話，相信如果李面對1989年六四事件，亦會鎮壓在天安門的年輕示威者。

曾在1990年代末獲委任處理北愛爾蘭問題及重組當地警隊的彭定康批評，李家超應對2019年社會運動的做法，違背良好警政和有負公眾期望，令港警失去亞洲最佳警隊之名。可悲的是，正正是這樣一位對香港賴以成功的經濟和社會政策一無所知的人，被挑選為新任特首。