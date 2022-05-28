台灣擬於下月放寬邊境管制措施

台灣/新冠疫情

隨着全球新冠疫情逐漸趨緩，目前至少已有57個國家開始取消入境限制，是否有接種疫苗已不再是必要的入境條件，因此也無須檢測或隔離。台灣疫情指揮中心指揮官陳時中透露，台灣染疫率已達6%，與境外移入陽性率相近，近日會跟各部會討論，下個月將陸續放寬邊境管制。

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目前全球已解封的國家地區名單包括阿根廷、奧地利、古巴、捷克、丹麥、希臘、匈牙利、冰島、愛爾蘭、馬爾地夫、墨西哥、挪威、波蘭、瑞典、瑞士、英國、越南等共57國。日本政府前天也宣布，下月10日起開放外國觀光團入境，由於台灣被日本分類在風險最低的國家地區，因此台灣如果開放跟團赴日，下月10日起，台灣旅客前往日本就可免除機場采檢、出示疫苗護照或隔離等手續，直接觀光。這對已經兩年多無法出國觀光的台灣民眾來說，頗具吸引力。

彭博信息報導，不少國家對遊客採取後疫情時代態度，取消戴口罩規定和入境限制措施，代表無論是否接種過新冠疫苗，抵達前後都無須接受檢測與隔離，很多地方甚至連旅客追蹤表也免除。在過去四個星期里，就有19個國家和兩個地區加入這項「解封」行列。

至於台灣什麼時候解封？交通部觀光局透露，從三月起就多次跟業者會談，為國境解封做準備，並持續研擬「團體旅遊出入境接待指引」草案，內容包括入境旅客行動指引、確診處理原則、醫療整備、保險等。本周已就這項草案跟指揮中心討論過，目前在正依據指揮中心的建議做修正，核准後就會對外公布。

隨着機票、飯店與度假屋價格飆升，已有旅遊業者預估，今年夏季將成為「史上最繁忙季節」。雖然全球已有至少57國開放邊境，且沒有入境要求，但仍要注意各國境內的個別相關規定，像是否要戴口罩、疫苗護照、健康檢查等。

台灣觀光局也提醒，目前台灣旅行社的「組團禁令」還沒有鬆綁，如果旅行社擅自招攬組團前往日本旅遊及銷售旅行團商品，仍將依「發展觀光條例」開罰一萬元到五萬元。

台灣最近疫情嚴峻，昨天單日確診9萬4千例，中重症案例343例，單日死亡126例，三個數字都創下新高，疫情可能還沒到達高峰，上周美國甚至已將台灣的旅遊風險等級列為最高級，台灣即使開放邊境管制，對觀光旅遊或產業發展的效益仍有待觀察。