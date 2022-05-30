六四天安門記憶在香港被系統性抹去 台灣接力紀念

六四33周年紀念/香港/台灣

八九六四33周年即將到來，之前每年都堅持舉辦紀念活動的香港將首次不舉行任何紀念活動。法新社指出，這進一步表明，這個曾經半自治的中國領土以後將不再紀念1989年6月4日北京鎮壓民主抗議者的事件。

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報道稱，自從北京在2020年實施嚴厲的港版“國家安全法“以阻止民主抗議活動以來，之前每年都有數萬人參加的傳統維園燭光守夜活動在該市被禁止了。六四紀念博物館被迫關閉，大學內的紀念性雕塑也都已被拆除。

每年的天主教禮拜也曾經是香港人公開集會紀念天安門鎮壓受害者的最後方式之一，但是因為教會擔心被當局關注，今年的這些活動也被取消了。

六四事件在中國內地一直是禁忌話題，但在很長一段時間裡，在香港有關八九六四的歷史卻可以在學校里教授。但是自從2020年6月《國家安全法》於生效以來，這一切都發生了變化，法新社稱，該法旨在讓北京在香港這片領土上打上其威權烙印。

三十年來，現已解散的香港支聯會每年都會組織年度守夜活動。但這個組織遭到起訴，罪名是 "煽動顛覆"國家安全罪。警方指控支聯會是 "外國人的代理人"，這種言辭與北京聲稱天安門抗議活動是由外國煽動的說法相類似。

由香港支聯會管理的六四紀念博物館去年被迫關門。其他人由於不確定紅線在哪裡，也選擇了放棄。

校園內雕像全部被移除

六所香港大學已經從其校園中移除向天安門鎮壓受害者致敬的藝術作品。去年聖誕節前不久，丹麥藝術家高志活的 “恥辱之柱 ”雕像從香港大學被移走。在嶺南大學，藝術家陳偉明的一幅六四浮雕被拆除並存放在一個房間里。他在香港中文大學（CUHK）的 "民主女神 "雕像被送到了一個未公開的 "安全屋"。女神曾經站立的地方，只剩下方形基座的一點痕跡。至於那根“恥辱之柱 ”，已經被卵石長椅和花盆所取代。

法新社說，這些大學聲稱，他們從未同意這些作品的存在，而移除這些作品是基於法律風險。

雕塑家高志活告訴法新社：“這反映了一個事實：幾年後，沒有人會知道那裡發生了什麼。”他曾試圖將他的雕塑遣送回歐洲，但大學拒絕僱用其員工幫助他，物流公司也不敢介入。他們說 "這太複雜和危險"。

陳偉明正在與中大打一場法律戰。他說：“他們正試圖抹去歷史上一個可恥的插曲，在這個插曲中，國家對其人民犯下了罪行。”

今年早些時候，香港大學用水泥覆蓋了畫在校園裡的六四標語，聲稱這是校舍的 "正常維護"。

根據香港自由報的統計，在該市的公共圖書館中，有57本關於天安門的書籍不再供人借閱。

"恥辱柱"在台灣復活

法新社指出，從現在起，要紀念天安門大屠殺，必須離開香港。被流放的持不同政見者正在美國建立自己的博物館，而活動人士正計畫在台灣復活 "恥辱柱"。

據中央社報道，六四事件33周年前夕，華人民主書院協會周一（5月30號）宣布，6月4日悼念晚會當天將為香港大學“恥辱柱“揭幕，這是經過授權的重製版本，除原有意義外，象徵台灣接續香港不忘六四。

華人民主書院協會理事長曾建元表示， 6月4日會在中正紀念堂民主大道舉辦紀念活動，其中最重要的是揭幕香港大學“恥辱柱”重建版本，這是獲得原創作者、丹麥藝術家高志活（Jens Galschiot）授權後且獲募款活動支持的成果，這也象徵了台灣接續香港不忘六四。六四33周年紀念系列活動除了傳統主題外，藝術展覽中充斥了許多香港元素。