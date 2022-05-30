習近平見李家超：香港“一國兩制”的成功“舉世公認”

習近平/李家超

中國國家主席習近平今天5月30日在北京接見了香港下任特首李家超，此刻距離後者上任還有一個月，習近平向他保證會給予支持。

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法新社報道，香港在2021年設立了一個北京中央政權想要的新選舉制度，以確保香港完全由一個忠於中央政權的"愛國者"來管理。

於是，現年64歲的前香港保安局長李家超在5月初被一個忠於北京的小型"選舉委員會"提名為下屆香港行政長官。他也是接替即將離任的香港行政長官林鄭月娥的唯一候選人。

據中國官媒新華社的報道，習近平在會見李家超時宣稱： …25年來“一國兩制”在香港的實踐取得了“舉世公認的成功”。

這位北京強人還告訴那位在2019年監控鎮壓香港民主運動的新特首，中央相信新一屆香港政府施政會“展現新氣象”，“譜寫新篇章”。

李家超將於7月1日上任。這一天恰好是英國將其前殖民地香港移交給共產中國25周年的日子。

習近平先生去香港出席這兩項活動的消息尚未得到證實。如果成行，那將是自冠狀病毒大流行開始以來，習近平第一次到中國大陸以外的地方旅行。

2017年，習近平先生曾對香港進行了為期三天的訪問，出席了林鄭月娥的宣誓就職典禮。

不過，那一次習近平訪港的標誌是港人的示威活動。今年不太可能再出現抗議運動，因為北京在過去兩年實施了嚴厲的“國安法”，以鎮壓香港所有的異議聲音。

據法新社今天引述香港《東周刊》的報道，習近平若再次訪港，香港將在全市範圍內部署超過1萬名警察。