地標兼電影取景地又失一處 珍寶海鮮舫6月移離香港

香港，餐飲，社會，離港

有近半世紀歷史的珍寶海鮮舫，其母公司表示，由於轉贈不成，又未能覓得大型泊位以供年度檢查和維修，下月會將海鮮舫由現時泊於港島南區香港仔避風塘移離香港，以減輕成本，再謀發展。在特首林鄭月娥表明不會動用公帑保留船隻在港之後，若再無白武士出現，這艘曾是港島南區地標兼電影取景勝地之一的巨型海鮮舫將告別香江。

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由於疫情關係，珍寶海鮮舫(又名珍寶王國)已於2020年3月停業，林鄭月娥在當年年底的施政報告中指出，海鮮舫業主同意無償把海鮮舫捐贈給海洋公園，港府會將活化珍寶海鮮舫列入「躍動港島南」的計畫之內。但管理海鮮舫的香港仔飲食集團昨(30日)發出聲明，海洋公園去年表示，未能找到適合的第三方營運機構，不能接收海鮮舫。集團其後曾與十多間企業機構商討捐贈，但都未能成事。

聲明續稱，珍寶海鮮舫的海事牌照將於下月到期，預見海鮮舫在短期內不可能復業，加上香港現時沒有可供珍寶海鮮舫停放的船廠泊位，未能為海鮮舫執行每三年一次的大型檢查和維修，因此決定6月將珍寶海鮮舫移離香港，故下月會把海鮮舫移離香港進行檢查、維修和存放，現正物色適合泊位以減輕成本，靜待新經營者出現，並為項目找尋新出路。

林鄭月娥今早響應時指出，當日提出南區發展計畫時，港府已表明不擬親自營運，夥伴是海鮮舫捐贈人和海洋公園，但如果這兩個單位無法達致完美方案，是無可厚非，問題亦不大，她不會因為在施政報告中提出的計畫無法執行，而動用大量公帑去勉強落實。她感謝計畫夥伴的努力。

集團聲明又透露，珍寶海鮮舫自2013年起開始入不敷支，累積虧損超過1億港元；疫情停業期間，每年仍要耗資平均數百萬港元維修和保養，在目前經濟環境下是沉重的財政負擔。

根據網上資料，珍寶海鮮舫在1971年建造初成，最早由王老吉投資，但因火災而轉由澳門賭王何鴻燊和知名富豪鄭裕彤合資買下股權，並在1976年10月19日正式落成開業，當時這艘樓高三層、面積達45000平方呎、可容納超過2300名賓客的酒樓，有「世界最大的海上食府」之稱，停業前有130名員工。

珍寶海鮮舫6月將告別香江。(珍寶王國圖片) © （網上圖片）麥燕庭

海鮮舫曾盛極一時，曾接待多國政要和名人，包括英女王伊利沙伯二世、影星尊榮、湯告魯斯；此外，海鮮舫亦是多套電影的取景點，例如占士邦電影《鐵金剛大戰金槍客》、港產片《食神》和《無間道2》等；甚至是著名電子遊戲亦以海鮮舫為部分主角的主場，例如《餓狼傳說2》和《生化危機6》的「阿二海鮮」場景便是；另外，香港著名流行樂隊MIRROR年初拍攝的賀年歌《祝福你》，亦在此處取景。