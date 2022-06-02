退休警隊高層負責訓練香港公務員認識中國 論者：予人「紀律部隊治港」之感

香港/政治

繼警隊出身的李家超接過香港行政展官委任狀後，剛從副警務處長一職退休的郭蔭庶，獲委為公務員學院創院院長。雖然半生在警隊服務的曾蔭庶，工作經驗單一，但建制派議員認為他是合適人選，自稱「非建制」的議員狄志遠則憂慮，有關委任難免予人「紀律部隊治港」的感覺；政治學者蔡子強更估計，新一屆管治班子多由「武官」出任可能會成為新一屆政府的特色。

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與此同時，三家親建制傳媒引述消息人士稱，出身入境事務處和曾借調港府駐北京辦事處的現任特首辦公室主任陳國基，將會成為新任政務司長，令港府的第一和第二把手均由長期在紀律部隊任職的官員出任。若消息屬實，加上已在現屆問責團隊的紀律部隊出身官員；保安局長鄧炳強和政制及內地事務局長曾國衛，新一屆政府的22人核心團隊中，至少有四人來自長期於紀律部隊工作，警隊和入境處各佔兩人。

曾出任保安局長的行政和立法兩會成員葉劉淑儀今(2日)早在電台節目指出，陳國基為人八面玲瓏，亦熟悉中國，是政務司長的一個人選。若消息屬實，這並非反映北京對一向是港府高層官員主流、屬文職的AO(政務官的俗稱)的信任有所減少，但無可否認，北京的中央政府現時要求港府主要官員須是獲得「充分信任」的人才，而在2019年的反修例運動中，很多部門不知如何應對，予人退縮的感覺，反觀紀律部隊則如常堅定地走在最前線，「人哋(指警隊)肯𧴯(承擔、負責的意思)，你肯唔肯？」

港府昨日宣布，委任4月從警隊退休、已服務警隊31年的前副處長郭蔭庶出任公務員學院院長，7月5日履新。於去年底成立的公務員學院，主要工作是加強公務員對中國《憲法》、香港《基本法》及《港區國安法》的了解，以及對中國事務的認識等。

對此，身兼新民黨主席的葉劉淑儀認為，郭蔭庶是合適人選，且其警隊背景有助培訓公務員面對現時的挑戰。她解釋，有關挑戰是指在現時的地緣政治環境多變，美國圍堵、打壓中國，公務員要應對時須更了解中國國情和國際視野。

不過，政黨「新思維」主席狄志遠關注，再有紀律部隊人員獲委任為官員，難免予人「紀律部隊治港」的觀感，更須小心不要讓學院變成「國安教育學院」或「政治學院」。他更建議候任特首李家超，組班人選須多元、平衡，不應集中某個界別，以建立市民對新班子的信心。