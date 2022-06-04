港歐美使領館再度點燈悼六四 德國人權專員稱藉此避免天安門慘劇再現

美國/歐洲聯盟/香港/六四紀念

中國外交部駐港特派員公署罕有地提醒西方駐港領事館不要就「六四事件」表態，反而激起多國更強反應。繼轉換臉書封面圖片為香港大學已移走的「國殤之柱」外，美國和歐盟晚上一如去年，在辦事處窗邊燃點燭光，歐盟更表明紀念「天安門廣場鎮壓33年」；而德國人權政策專員更在推特發表聲明，指在香港悼念「六四」面臨刑事追究，悼念更形重要，藉此避免1989年的「黑暗篇章重演」。

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當香港過去31年來可以自由地就中國禁談的六四事件舉行悼念活動時，歐美駐港的使領館均未就「六四」進行悼念，情況在去年出現改變，今年情況更明顯，在有評論指中國2019年打壓香港的反修例運動，甚有1989年六四事件的影子後，歐盟在再次為六四點燃燭光後，不單把圖片上載臉書，還清楚訂明，「以此紀念1989年六四天安門廣場鎮壓33周年。歐洲聯盟時刻與全球各地捍衛人權的人士站在一起。」

歐盟駐港辦事處再次在六四紀念日燃點燭光悼念 © (歐盟臉書圖片)

作為歐盟成員國的德國，更首度就六四事件紀念日發聲。德國聯邦政府人權政策和人道援助專員晏慈柏(Luise Amtsberg音譯)在推特發帖，指33年前的今天，北京的天安門廣場的民主運動被「暴力鎮壓」，形容受害者是以和平方式為改革、自由和民主而奮鬥者。她續稱，中國至今仍禁止公開紀念此悲劇，而現在，相關紀念活動在港亦面臨刑事追訴，為此，「繼續銘記 -- 以避免這一黑暗的篇章重演 -- 就更加重要」。

她指出，可悲的是，中國人權仍在惡化，而從新疆局勢，以及對藏人和「中國其他地區」的基本自由的持續打壓看來，「天安門精神仍在，但受到遏制。」

美國駐港澳總領事館在臉書上載領事館擺滿電子蠟燭的圖片後，直言「我們牢記」（We remember）。

在六四事件33周年的今日，美國除在駐港總領館燃點燭光外，國務卿布林肯更在紀念日前夕發表聲明，中國外交部駐港特派員公署對布林肯及國會相關機構等作出譴責，批評他們是在搞嘩眾取寵的政治表演，又指個別西方國家妄圖借炒作三十多年前的政治事件，對中國搞意識形態滲透及和平演變，完全是搞錯時代、選錯對象、打錯算盤，註定是徒勞。