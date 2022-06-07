港警兩年半設三舉報熱線 反恐熱線更增設賞金 學者憂進一步削社會互信

香港/國安法

香港警方明(8日)起推出「反恐舉報熱線」，是警方繼反暴力和國家安全之後的第三條舉報熱線，並考慮增設賞金，最高可達80萬元。反恐專責組表明，歡迎市民就「光復香港 時代革命」等口號作出舉報，該組定期與國安處人員交流時會對案件作出適當轉介。警方相信，新的賞金制度不會誘使市民濫用舉報熱線，但社會學者和評論員憂慮，當局做法或會進一步削弱社會互信，亦質疑在社會回復穩定之時推出相關熱線會否令人懷疑當局出於政治動機。

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香港自2001年美國九一一事件至今，恐襲威脅級別一直維持中度，即「本港有受襲的可能性，但沒有具體情報顯示本港可能成為襲擊的目標」，但卻自2019年底起增設兩條舉報熱線，分別是因應反對修訂逃犯條例風波設立的「反暴力報料熱線」及翌年11月設立的「國安處舉報熱線」，兩條熱線分別接獲超過134萬宗和26.8萬多宗舉報，但警方沒有透露有關舉報成功協助破案的數字。而由明日起負責管理「反恐舉報熱線」的警隊跨部門反恐專責組，該組於去年設立的報案網頁，就接獲350宗舉報，當中的34%已轉介部門跟進。

在已有多條熱線的情況下仍新增反恐舉報熱線，警方解釋，本土極端分子的活動轉趨隱蔽和地下化，相信市民提供線索將有助阻止恐怖襲擊發生，故將「反暴力報料熱線」升級為「反恐舉報熱線」，凡涉及懷疑支持恐怖主義活動、施襲前期準備、網上極端內容，以及認同或支持恐怖主義的活動，均可向「反恐熱線」提供消息、影像及圖片。

跨部門反恐專責組高級警司梁偉基在記者會上表示，熱線接受匿名舉報，他們只要不是有心和惡意提供虛假信息，即使提供不實信息亦不會構成刑罰；但若要領取新增設的賞金，便須實名舉報，而金額釐定將參考現行的好市民獎等機制評估，在案件完成檢控後，考慮案件嚴重性、對社會影響，及數據的關鍵性等因素而確定賞金金額。他舉例指，一般好市民獎的得獎人可獲獎金4000港元(下同，摺合約478歐元)，傷人及謀殺案的舉報人可獲40萬至80萬元不等。而欲領取賞金者，均須實名舉報。

梁偉基又說，若市民發現涉及「光時」(「光復香港 時代革命」的簡稱)標語、旗幟或刊物，歡迎透過熱線舉報，該組會視乎性質轉交適當調查單位跟進，當中包括國安處。他續稱，專責組與國安處會恆常交流情報，按舉報案件性質，交適當部門跟進，期望反恐熱線與國安處舉報熱線相輔相成，達至防止暴力行為破壞社會安全的效果。

警方相信，反恐舉報熱線新設賞金制度亦不會誘使市民濫用，但理工大學應用社會科學系前助理教授鍾劍華憂慮，這會令熱線易被濫用，令社會充滿懷疑及不信任，若此，將令港府管治成本進一步上升。國際關係評論員袁彌昌質疑，反修例風波期間或有需要推出相關制度，但目下香港已回復穩定，期望不要把政治爭拗與恐怖主義掛鉤，為令市民相信新制並非出於政治動機，港府實應多作解說。