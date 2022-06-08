法國參議員訪團抵台 葛利歐：多瞭解台灣增進台法關係

法台關係

中央社報道，法國參議院外委會副主席葛利歐（Joël Guerriau）今天率跨黨派議員團抵台，他在桃園機場發表談話表示，希望能多瞭解台灣，增進台法關係，這是法國國會一年內第三度組團訪台，彰顯台法友好情誼。

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據報道，應台灣外交部邀請來台的訪團成員除團長葛利歐，有財政委員會副主席艾伯雷（Vincent Eblé）、議員高夏帆（Sylvie Goy-Chavent）、瓦特博磊（Dany Wattebled）及海路鐸（Ludovic Haye）共5位跨黨派朝野議員，訪團將以外交泡泡方式在台停留至6月13日。

今早（6月8日）由台灣外交部政務次長曾厚仁代表前往接機，雙方以互碰手肘方式取代握手。

葛利歐在機場簡短講話表示，疫情期間旅行不易，很榮幸能與其他4位議員同僚來訪台灣，行程將拜會很多單位，以能夠多瞭解台灣，並增進台法關係。

葛利歐指出，這次同行的4名同僚分屬跨黨派，參議員可選擇不同的與其他國家友好小組，會選擇友台小組是覺得這個小組非常重要，此行將討論成員們想關注的議題。葛利歐隨後逐一介紹同行參議員及其所屬政黨，其中高夏帆（Sylvie Goy-Chavent）是第3次來台，他自己是第2次來台，至於其他3名成員都是首次來訪。

他強調出，非常感謝台灣駐法代表吳志中在巴黎活躍地推展台灣外交，也舉辦許多活動、餐會，讓人更深刻了解台灣寶島。葛利歐同時提到，台灣是充滿活力的國家，也是民主的典範，這次行程將拜會總統蔡英文，這是他第2次與蔡總統見面，相信雙方有非常多寶貴的意見可以交流。

台灣外交部說，這是繼去年10月法國參議院訪團、去年12月法國國民議會訪團之後，短短一年內法國國會第三度組團訪台，彰顯出雙方友好情誼。

歐洲議會今年第5度通過友台報告

歐洲議會昨天（6月7日）通過「歐盟與印太地區之安全挑戰」報告案，視台灣為歐盟在印太地區的重要夥伴和民主盟友。外交部對此表示高度歡迎與誠摯感謝，將持續緊密合作，維護台海及印太區域的和平與穩定。

據中央社指出，這是歐洲議會今年第5度通過友台報告。報告內容多處也表達了對台海安全的關切，強調中國對台灣領土完整構成威脅，不利區域安全與穩定，反對任何脅迫及破壞台海現狀的單邊行動，並強烈駁斥中國企圖將俄烏戰爭與台灣安全局勢相提並論的宣傳。

該報告同時歡迎台灣在促進印太區域和平與安全發揮積極作用，並視台灣為歐盟在印太地區的重要夥伴和民主盟友，敦促歐盟與台灣在多元議題加強交流合作，以及重申支持台灣以觀察員身分參與包括世界衛生組織（WHO）在內的國際組織。

台灣外交部就此表示，歐洲議會以實際行動強力支持台灣，不僅呼應全球民主陣營高度重視台海安全穩定的共識，也再次彰顯歐洲議會對中國日益獨斷並破壞區域和平穩定的高度警覺。