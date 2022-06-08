港警加緊部署保安措施，警務處長否認香港成”警察社會“

今年是香港主權移交北京25周年，有消息稱中國國家主席習近平可能於七一前往香港，參加新特首就職典禮。香港警方正加緊安全部署。儘管自北京推出港版國安法後，香港公民社會自由空間加速壓縮，但香港警務處處長蕭澤頤日前接受媒體《香港01》採訪時否認香港已成為”警察社會“。

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7月1日，香港新任特首李家超將正式走馬上任，成為首位警察出身的香港特首。在過去五年間，李家超已經兩度開創警員出任港府問責官員的先例，先是在林鄭月娥政府下，擔任保安局局長，隨後又在2019年的反修例運動中，出任港府政務司司長。目前擔任香港保安局局長的鄧炳強也同樣出身警察。《香港01》6月7日專訪目前擔任警務處處長的蕭澤頤時特別問道：香港是否已經成為“警察社會”？蕭澤頤對此回應說，香港是法治而非警察社會。他強調，“警察社會”屬政治術語，用於指稱未經法律程序，政府用行政手段強行控制人民大小生活的模式，但香港一直依法辦事。

自北京推出的港版國安法2020年6月30日正式生效執行以來，香港公民社會自由空間急劇收縮。47名民主派活動人士6月7日再度出庭。他們因在2020年參加民主派立法會初選活動而被當局指控違背國安法，於2021年初陸續被捕並關押至今。

據港府公開數據，截至今年5月，在港版國安法下，香港警方共拘捕186人，當中115人被檢控，10人已被定罪。蕭澤頤據此認為，這些數字反映國安法只針對一小撮人。

本台香港特約記者日前報道，最近兩年半以來，香港警方已經開設三條舉報熱線。呼喊“光復香港，時代革命”口號也是市民可以舉報的內容之一。

蕭澤頤8日在接受香港《南華早報》採訪時，建議市民不要觀看或下載反映2019年香港反修例運動的紀錄片《時代革命》。

香港原本每年一度的維多利亞公園六四燭光紀念晚會堅持30年後，如今已經無法舉行。兩年來，多名人士因參加六四紀念晚會而被捕。法新社報道指出，今年6月4日，香港當局關閉了維多利亞公園，並拘捕6名人士，指控他們試圖在公共場合紀念六四。還有人因當日手持鮮花，或身着黑衣，而被警方搜身。