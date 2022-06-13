「愛國愛港」標準擴至傳媒 促港媒激濁揚清 劉銳紹料加強傳媒控制兼定界線

香港/媒體

北京在港媒體《大公報》創刊120周年時，中國駐港代表駱惠寧(圖左)解讀謂，習近平對大公報的期望，也是他對港媒和港人的期許。

中國國家主席習近平恭賀北京在港媒體《大公報》創刊120周年時，期望該報「為『一國兩制』實踐行穩致遠、為實現中華民族偉大復興的中國夢書寫更為精彩的時代篇章」。中國駐港代表駱惠寧指出，這亦是對「所有愛國愛港傳媒」和對港人的期望，呼籲這些傳媒「激濁揚清」。出身左派報章的評論員劉銳紹指出，這是北京向已接受統戰的傳媒提更高要求，並向不接受統戰傳媒訂定的界線，預料日後香港的傳媒空間會進一步收緊。

廣告 繼續瀏覽後續

《大公報》獲習近平發送賀信，規格高於該報十年前的110周年。首先，有關賀信是以「中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平」的身分發來，與十年前習以時任「政治局常委、國家副主席」發來賀函，今年可說是超規格。2012年時，習近平身兼中共中央港澳工作領導小組組長，與他一同發來賀函的，是主管意識形態的政治局常委李長春，二人向《大公報》發賀電合乎二人的分管事務。此外，習總書記昨日的賀信，不單是中央電視台昨(12日)晚新聞聯播的頭條新聞，更是黨媒《人民日報》的頭版頭條。可見其重視程度，亦反映其目標受眾不單是港人及接觸港媒的國際社會，亦是14億的中國人民。

昨午由中央政府駐港聯絡辦公室(中聯辦)主任駱惠寧在《大公報》創刊120周年慶祝酒會上朗讀的習近平賀信，開宗明義指《大公報》秉承「忘己之為大，無私之謂公」的辦報宗旨，為香港回歸發揮積極作用。進入新時代，該報「發出正面聲音、凝聚社會共識」，為維護香港社會穩定和促進人心回歸作出貢獻。他希望該報「不忘初心」，弘揚愛國傳統，為「一國兩制」實踐和實現中華民族復興書寫更精彩的篇章。

駱惠寧接着致辭時說，習近平對《大公報》未來發展提出的殷切期望，亦是對「所有愛國愛港傳媒的深情勉勵」和「對所有『一國兩制』實踐參與者、建設者所提出的殷切囑託。」他續稱，在香港這個多元社會「尤其需要愛國愛港傳媒堅持真理、激濁揚清」，尤其需要這些媒體人秉持使命、「擔當作為」。

劉銳紹：《大公》初心是「不黨、不私」反獨裁

曾在傳統左報《文匯報》工作多年的時事評論員劉銳紹向本台表示，北京政府一向希望控制香港傳媒，過往是難以辦到，現在既已牢牢掌握港府和立法會，便認為現在是時候在傳媒方面落實牢牢掌握的系統工程，事實上，港府已在立法落實《基本法》第23條的規定，另又為立法禁制假信息努力，可以預見，日後的傳媒空間會更緊，以此對應更強烈的「中外鬥爭」。

他續稱，習近平以至駱惠寧對「愛國愛港傳媒」的「期望」，其實是對接受統戰的傳媒提出了更高的要求，亦是對不接受統戰的傳媒畫定界線，方便他們採取「下一步行動」。

劉銳紹同意，以現時北京對香港政權和話語權的控制，對他們加強管控傳媒，確是有一定空間，但這不等於中港政府可以控制人心。他解釋，隨着互聯網的發展，報道香港事務的人可以在香港，但傳媒和網站可以在外國，這是港府難以控制的；另外，港人瀏覽網站的自由仍然甚大，空間亦比中國內地大，現時內地亦不可控制人心，人心只是在冰河下遊盪，遑論以「人心回歸」為名的控制港人人心！

港澳辦管理的中國全國港澳研究會，其副會長劉兆佳向《明報》指出，駱惠寧要求媒體激濁揚清，是要求愛國媒體把有關國家民族、《基本法》、一國兩制及香港狀況的「正確認識」傳遞予港人，並期望愛國媒體在外媒對上述範疇描述有偏差時，予以駁斥。

另外，劉銳紹又質疑習近平強調的《大公報》辦報初心。「忘己之為大，無私之為公」是的《大公報》創辦人之一的英斂之於1902年解釋該報取名的根據，但辦報宗旨是「開風氣，牗民智，挹彼歐西學術，啟我同胞聰明」。當《大公》於1925年停刊、並於1926年9月復刊時，總編輯張季鸞在復刊號發表的《本社同人之旨趣》中訂明「四不社訓」，那就是「不黨、不賣、不私、不盲」。

劉銳紹說，所謂「不黨」，就是不依付執政黨，故《大公》的初心是「不群不黨」，立場是非為政黨服務，在當時的社會背景下是「反獨裁」。

出席《大公報》120周年慶典的，還包括特首林鄭月娥、候任特首李家超、律政司長鄭若驊、警務處長蕭澤頤，以及中央駐港國安公署署長鄭雁雄和外交部駐港公署特派員劉光源等多名中央駐港機構官員。