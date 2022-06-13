抗戰期間52名空軍官校學生在美殉職台灣將迎靈返台

台灣/美國

資料照片。台灣空軍司令部2022年6月13日證實，今年9月3日軍人節，將以迎靈的方式，將當初在美國殉職的空軍健兒迎回台北近郊的「碧潭空軍烈士公墓」烈士祭堂，接受供奉。

對日抗戰時期，國民政府曾派遣昆明空軍官校的學生前往美國學習飛行戰技，其中有52位在受訓過程中不幸捐軀，埋骨異鄉，至今將近80年。台灣空軍司令部今天證實，今年9月3日軍人節，將以迎靈的方式，將當初在美國殉職的空軍健兒迎回台北近郊的「碧潭空軍烈士公墓」烈士祭堂，接受供奉。

廣告 繼續瀏覽後續

旅美航天專家王立幀日前在臉書貼文披露，美國布里斯堡國家墓園有52座墳，埋的是抗戰期間中華民國空軍官校的軍校生，當初，他們是依「美國對同盟國租借法案」條例，從中華民國空軍官校12期開始，挑選送到美國學習飛行戰技，準備回國後對抗日本侵略，但在訓練過程中，不幸犧牲生命。

當時中華民國與日本仍在交戰，國民政府無法把殉職者的遺骸運回祖國，而暫厝在美國。民國34年抗戰勝利後，中國陷入更艱苦的內戰。四年之間，國民政府失去了過去八年間所捍衛的國土。

民國38年「中華人民共和國」成立，「中華民國」退守台灣，這些在美國暫厝的靈骨，被中共認為是「國民黨的軍隊」而不予理會，國民政府又將所有瑣事推遲到「反攻大陸後」再處理，於是在美國「暫厝」了將近80年。

王立幀指出，因為美國法律規定，只有直系親屬才能遷葬遺骸，這些年輕英魂殉職的時候大多還沒有結婚，近80年之後，在世界上已經沒有直系親屬，因此無法起葬回故里。

據了解，這批殉職英靈的背後還涉及兩岸的角力。台灣軍方透露，2019年，中國大陸曾發布多篇新聞，宣稱殉職烈士的遺族赴美祭拜這52位「中國空軍」英雄。後來，台灣學者汪治惠博士開始奔走，她認為，這批殉職的學官，生前是中華民國空軍，殉職後理應受到軍方定期祭拜，以慰在天英靈，於是向台灣的空軍司令部陳請。

今年4月6日，台灣空軍司令熊厚基上將批准陳請，並下令即刻開始規畫，以便在9月3日秋祭國殤大典，將他們的英靈入祀碧潭空軍公墓，事情終於定案，台灣軍方認為，這件事深具「正名」的歷史意義。航天專家王立楨6月9日也特別前往美國布理斯堡國家墓園，為52個墓碑掛上中華民國與美國國旗。