習近平 7.1 訪港？ 特首稱全力創造有利條件 逾三萬警員將總動員維穩

香港/政治

在距離香港回歸 25 周年紀念日只有半個月之際，武漢肺炎疫情近日拾級而上至每日約八百宗，衛生處官員更預計，稍後有機會升至「四位數字的低位數」，令人憂慮有關情況會否令中國領導人來港卻步，行政長官林鄭月娥今(14 日)早表示，仍然竭盡全力創造領導人訪港的有利條件，為此，不會在月底前應外商要求放寬入境防疫措施；但領導人是否訪港和何時公布，不是她今天可作具體響應的。

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香港不同媒體近日不時引述消息人士透露，國家主席習近平可能於香港回歸 25周年時訪港，但日期會由過往的三天縮短至兩天，期間會主持第六任行政長官李家超及其班子的宣誓儀式。報道強調，北京未就習近平訪港作出決定，港府現時是作兩手準備，包括要求會參與領導人會見的官員及社會賢達隔離至少一星期。

另據《明報》10 日報道，香港教育工作者聯會黃楚標學校已向學生家長發出通告，指該校學生有機會參與 6 月 30 日的機場歡迎儀式和翌日的歡送活動，參與學生須完成接種兩劑疫苗並超過 14 天，並由教師陪同下於檢疫酒店隔離七天，期間會以視頻會議軟件 Zoom 上課。該校校長黃錦良表示，發通告是要先了解家長意願，以便作出安排，詳情須待港府公布，現階段談細節是言之過早，但他補充，按過去經驗，今年有領導人來港也是正常不過的事。

若習近平訪港，將會是他自疫情爆發兩年多來，首次踏出中國大陸土地。不過，香港警務處處長蕭澤頤今早出席區議會會議後，仍然表示暫時未能確認國家領導人會否在「七一」訪港，但透露，警方去年初已開始籌畫今年「七一」的安保工作，加強在線線下的情報搜集，為確保「七一」當日萬無一失，警方將「總動員出動」，包括特動部隊、後勤人員及輔警，亦會加派便裝人員留意可疑人物或物品。

官方數字顯示，截至去年 6 月底，警隊的人數有 27648 人，而輔警則有 2986人，若總動員的話，有超過三萬人供警務處長調遣。

另外，特首林鄭月娥今早出席會議前被問及疫情會否影響領導人訪港和回歸慶祝活動時表示，很多慶祝七一回歸活動正在進行，按着防疫要求似乎影響不大，專家上周開會時亦已表明，現時的疫情上升不是爆炸性，毋須害怕，強調染疫數字仍在可控範圍，但領導人是否訪港和何時公布，並非自己能力可以在今日作具體響應。她強調，仍然竭盡全力創造領導人訪港的有利條件，所以儘管有很多要求，特別是來自商會和金融機構要求港府放寬外防輸入的措施，港府仍然「寸步不讓」，她為此已向外國商會和總領事解釋，強調仍需非常謹慎。

她表示，港府不會如期在本月推行第三階段放寬社交距離措施。這意味食肆每桌食客人數上限維持在 4 人，社交距離措施亦持續；至於本月 29 日以後的跨「七一」安排，食衛局長陳肇始將於下午公布。香港昨日新增 737 宗確診個案，衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，疫情走勢在過去兩星期拾級而上，由每日平均三百多宗增至八百多宗，當局會繼續觀察，預期稍後有機會升至四位數字的低位數。他相信，這與社交距離措施放寬有關，而港大的實時病毒繁殖率亦已升至 2，顯示社區傳播增加，但強調這是在預期之內，目前看不到入院率或嚴重死亡個案有升幅，社區的群體免疫水平亦高。