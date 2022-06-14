香港8月發5000元 學者料對經濟支持力度更強 惟新資格惹爭議

香港/政治

預料可為受疫情打擊的香港經濟提振1.2個百分點的電子消費劵計畫，餘下的第二階段5000港元(下同，摺合611歐元)消費券，港府決定擴大領取範圍至「有條件或有資格」成為香港永久居民者(統稱「港漂」)，為數三十多萬人，令受惠人數擴至660萬人；與此同時，永久離開或「有意圖」永久離開香港者，則會被剔除。財政司長陳茂波說，變動是響應立法會議員等意見；但不少評論指，港府此舉予人懲罰反修例運動後離港人士，更憂慮難以執行。

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今年第二階段的消費劵，市民會由8月7日起分期收到，兩階段合計，消費券計畫會涉及660億元公帑。香港浸會大學財務及決策系副教授麥萃才預計，隨着疫情緩和及競爭加劇，商戶及支付工具營辦商優惠的效力會較明顯，相信今輪消費券對經濟支持的力度會較強。他引述過往數據指出，5000元消費券可以令市民額外新增消費約3000至4000元，估計對經濟有一定提振作用。

港府自去年起推出首輪消費券計畫起，凡年滿18歲的香港居民皆為合資格領取人士，這包括香港永久居民和持單程證來港居留的中國大陸人士，方法簡易程度與澳門「派錢」時雷同，今年4月起發放的第一階段5000元消費劵沿用此領取資格，但財政司長陳茂波昨(13日)午公布今年第二階段的5000元消費劵領取資格時表示，永久離開或有意圖永久離開香港的人會剔除領取資格。

根據新規定，任何香港永久居民無特定原因，由2019年6月18日至今年6月12日一直不在港；或曾以永久離港為由申請提取強積金或公積金；又或有任何證據或資料相信申請人在可見將來「無意」返港，將被視為不合資格。陳茂波解釋，有關調整是響應兩年間聽到的不同意見，包括立法會議員批評，現時難以評估有多少人會被剔除。但他強調，在上述期間，只要有一天在港，均符合申領資格。而財政司司長辦公室財政預算案及稅務政策組主任王學玲則補充，不同意自己被剔除資格者，可申請複核，例如過去三年在海外工作、讀書、留院或照顧親人等而未能返港者，當局會在複核時檢視其理據是否可以信納。

建制派立法會議員和媒體過往曾批評，讓移民海外但未放棄香港永久居民身分人士領取香港福利，做法不妥，亦無助刺激經濟。

評論：移居者禁領款卻容申領丁地是雙標

不過，不少評論批評港府把移居海外或無意返港人士剔除於領取資格之外，商業電台節目主持人陳志雲今早在其節目內質疑，看港府剔除資格的時間段，與反修例運動時間相近，予人新方法有出於「政治動機」之嫌，是要懲罰那段時間後離港人士，他又說，消費劵必須在港使用，已移居海外者若不回港，根本不能受惠，若相關人士把消費劵給予在港家人或親友使用，亦可起刺激消費之用，質問何必要「咁麻煩」把他們區分出來。

身在英國的香港電台前叩應節目主持人吳志森亦批評，港府是雙重標準，因為新界男丁可申領丁地的資格，不會因為他們移民海外而取消，但領取消費劵卻因居住地而受限。他又說，港府聽取「左報和建制亂噏」便推出新方法，結果是漏洞百出，因為有關人士的資格難以界定，例如如何界定「意圖永久」離港？利用英國給予香港持有英國國民(海外)(BNO)護照移民計畫者，若他中途放棄永居又如何？選擇在中國大陸長居者能否領取？他預料，日後執行時將會發生不少混亂情況。

不過，中文大學商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波認為，消費券主要目的是鼓勵在港消費，港府受壓下要限制移民者領取消費券亦無可厚非，例如以離港為由提早提取強積金者，意味該人無意回港，停止向他們發放消費券亦合理。

港府本年第二階段消費劵另一新猷是把受惠人士範圍擴展至持簽證來港並持香港居民身分證人士，例如透過不同計畫來港的專才、專業人士、企業家及來港升學人士，皆可領取半額，即5000元消費券。陳茂波預計，第二階段新增受惠人數有30多萬人，涉及的額外開支達十多億元。

本身在中國大陸出生及成長後來港的立法會議員張欣宇今早在電台節目表示，受惠對象擴展至「港漂」，對挽留及吸引人才有正面幫助，可展示港府對人才的心意。