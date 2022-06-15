香港競爭力升至全球第五 仍不敵新加坡 中國微跌至17位

香港/經濟

香港競爭力排名自2019年反修例風波連年下滑後，今年終於止跌回升，升兩級至第五位，雖然輸兩位給同區的競爭對手新加坡，卻仍是兩岸三地中排名最高。三地中，中國大陸排名微跌一位至全球第17位，而台灣則再升一位至第七位，是它自2013年以來的最佳表現。

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位於瑞士洛桑國際管理髮展學院今(15日)早發布《2022年世界競爭力年報》，在63個評比的經濟體中，前十強分別為丹麥、瑞士、新加坡、瑞典、香港、荷蘭、台灣、芬蘭、挪威及美國。

香港今年排名能由去年的第七位升至第五，是因為在四個競爭力指標中，其「政府效率」和「營商效率」取得良好排名，前者排名全球第二；而在「經濟表現」和「基礎建設」的排名亦有所上升，但都排名在十五左右。而在四大類的二十細項中，香港在「商業法規」的分項中繼續排名全球第一，而「公共財政」、「稅務政策」及「國際投資」亦位於全球前三名。

香港在2016和17年蟬聯全球最強競爭力經濟體，但2019年的反修例運動後，於2020年由全球排名第二跌至第五位，去年再跌至第七位，今年是在連跌兩年後回升。港府表示，有關排名肯定香港作為全球最具競爭力的經濟體之一，今後會繼續致力提升香港的競爭力，發揮好門戶、跳板和中介人的獨特角色，積極融入國家發展大局。

台灣方面，今年排名是連續四年上升至第七位，在四大指標中，「經濟表現」的轉差情況最明顯，全球排名大跌五個名次至今年的第十一，國發會解釋，這是因為經濟因疫情而大受衝擊所致；至於排名最低的「基礎建設」，雖是全球排第13，但已較去年上升一個名次；而「政府效能」和「企業效能」的排名亦在全球十名之內。

中國大陸的競爭力排名由去年的第16位微跌至今年的第17位，主要是因為「政府效率」和「基礎建設」這兩大指標均告下跌，尤其是後者，更是大跌三位至全球第21位，彌補不了「經濟表現」轉好的升幅；不過，雖說中國經濟備抗疫的「清零」政策拖累，但其「經濟表現」仍維持排名第四。