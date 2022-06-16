中國稱恢復兩岸航點「無障礙」台灣稱「仍需兩岸溝通」

兩岸關係

台灣七月有望放寬邊境，大陸國台辦發言人馬曉光昨天表示，對恢復兩岸航點，大陸方面沒有障礙，呼籲台灣方面從善如流，響應企業與民眾的需求。

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馬曉光昨天在國台辦例行記者會響應恢復兩岸航點的提問指出，兩岸實現直航以來，大陸一直採取積極措施，保障和便利兩岸同胞直接往來，2020年2月到現在，民進黨當局以防疫為借口，單方面暫停除往返北京、上海、廈門、成都四個城市以外的兩岸其他空中客運航班。這不利於兩岸人員往來與經貿交流合作。

馬曉光說，台灣方面多次表示要評估，但「只聽樓梯響，不見人下來」。他強調，關於恢復航點，「民進黨當局應立即停止政治操弄，響應企業和民眾需求」。

台灣陸委會指出，有關恢復兩岸空運客運航點，除了考慮旅運需求、整體疫情、和防疫能量之外，因為執行上涉及雙方許可，仍需經過兩岸溝通。

陸委會說，陸方宣稱沒有障礙，但從過去武漢返台包機及陸方近期因疫情，嚴管上海浦東機場的航班來看，並非事實。

陸委會表示，疫情過後逐步恢復兩岸正常交流是政府的政策，陸委會將持續與中央流行疫情指揮中心、交通部等相關部會，就恢復航點進行綜合評估及通盤規畫，「屆時請陸方配合」。

自從新冠疫情爆發後，兩岸直航航點只剩北京、成都、上海、廈門四個。在此之前，兩岸空運的直航航點，台灣已開放十個，中國大陸已開放六十一個，兩岸之間往來交流，十分方便。

隨着大陸疫情趨緩，上海六月一日解封後，不少領域都在恢復開放，雖然兩岸航線並沒有突破，但已經有多家大陸航空公司恢復國際客運航線，恢復的航班已經觸及北美、歐洲跟南亞地區，且熔斷政策也已經放寬。