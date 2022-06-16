香港兩日三度入市接348億穩港元 銀行體系結餘跌至2807億 官稱緩衝強勁

港元彙率

為保持港元與美元掛鉤的聯繫彙率，香港金融管理局在美國破28年紀錄加息0.75厘後，於今晨的紐約交易時段再度入市，沽出約17.6億美元，以承接約138.24億港元(下同)沽盤，是該局兩日內第三度入市，共接348億，使本地銀行體系結餘在下周二(21日)後，只余約2807.38億元。財政司長陳茂波強調，上述水平意味香港銀行體系仍屬緩衝強勁；而金管局總裁余偉文亦表明，預料美國會繼續加息，但不擔心香港有很大的資金外流問題，金融市場繼續穩定。

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美國聯儲局在當地時間15日宣布加息後，令美彙指數及美債息回吐，而港元彙價則在7.85的弱方兌換水平波動，但金管局在香港時間今(16日)晨的紐約交易時段內按聯繫彙率機制，承接138.24億港元的沽盤，是該局自上月中暫停入市後、在本周起再度入市以來的第四次，而且每次入市涉及的金額越來越多，由本月14日承接43.96億港元起拾級而上，到最近兩次均承接超過百億港元。

不過，金管局總裁余偉文今早表示，雖然美國接連加息，但香港貨幣金融市場繼續保持暢順穩定，外彙市場運作亦暢順有序，市場流動性充裕。而隨着美國再次加息，港美息差再度拉闊，在聯繫彙率制度下，當息差拉闊到某一程度時，自然有誘因引發套息交易，資金由港元流向美元，令港元彙率偏向弱方，這是正常現象，當港彙觸發7.85的弱方兌換保證，金管局會入市買港元、沽美元，但頻密程度視乎市場港元供求，息差是很大因素，他不擔心香港有很大的資金外流問題。

他不願意預計美國將會再加息的水平和頻密程度，而兩大發鈔銀行分析，美國聯邦基金利率年底會升至3.4厘或3.5厘。當中，中國銀行(香港)預期，美國聯儲局年內會再加息四次，分別是7月可能再加息75基點以壓抑通脹；而隨着經濟因加快加息而降溫後，9月只會加息半厘；其後兩次議息會議會分別加息25基點，故此到了年底，聯邦基金利率會升至3.5厘。另外，渣打銀行預期，美國聯儲局以遏制通脹為首要考慮，料加息步伐及幅度將會增加，料年底基準利率會加至3.4厘，明年底會加至3.8厘。

香港一般會跟隨美國加息，在美國加息75點子後，香港銀行的基本利率已同步上調至2厘。

自美國3月啟動加息周期後，美彙指數及美債息持續強勢，港美息差拉闊，香港金管局自5月12日起因港元多次觸及7.85弱方兌換保證而入市；及至5月17日起美元轉弱，港股表現轉強，令金管局暫時因港元彙率未觸及弱方水平而毋須入市。但在本月議息前，美國加息預期升溫，帶動港美息差擴闊，令金管局在本月14日再度入市，並在過去兩日三度入市，使香港自上月12日以來，共九次承接港元，涉及款額共568.35億港元。