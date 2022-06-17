法新社：入侵台灣代價太大

台灣海峽

法新社6月17日發自澎湖馬公市的報道說，在距離白色沙灘和熱鬧魚市僅一箭之遙的澎湖小島上，彈道導彈基地提醒着人們來自海峽對面的中國巨人的持續威脅。

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該報道引述分析指出，中國入侵台灣代價太大。儘管兩軍之間存在巨大差距，但許多分析家認為，台灣的位置、其險惡的地形和美國的支持將使中國的全面入侵變得極其困難，也許代價太大。

最近，中國軍用飛機越來越多地侵入台灣的防空識別區（Adiz），中國國家主席習近平咄咄逼人的言論加劇了人們對入侵行動即將到來的擔憂。一位美國海軍上將表示，在2027年中國人民解放軍建軍100周年之際，可能會有一次攻擊。

上周末在新加坡舉行的香格里拉安全峰會上，中國國防部長發誓將毫不猶豫地"戰鬥到底"，以阻止台灣宣布獨立。

2019年退役的台灣前參謀總長、海軍上將李喜明告訴法新社：“如果在軍事上正面交鋒，我們沒有任何機會”。

但俄羅斯軍隊深陷烏克蘭是對北京的一個警告，也是對台北如何抵禦更大敵人的一個戰術啟發。

澎湖歷史學家和建築師陳英俊說，"我們這裡的士兵都是台灣人，他們將為保衛自己的祖國而戰，這就有區別了。看看烏克蘭吧。

外島

該報道說，台灣的主要優勢被認為是地理環境導致兩棲攻擊非常困難。為了入侵併守住該島，北京必須在台灣海峽兩岸部署數十萬軍隊和設備，該海峽最窄處將兩岸隔開130公里。

據美國海軍戰爭學院的一份報告，有兩個“季風”季節的困難天氣條件只留下兩個"攻擊窗口"，即5月至7月和10月。

而且在台灣本島的周圍水域，包括澎湖這樣的島嶼，布滿了雷達和指向海峽的遠程精確導彈。

新加坡拉惹勒南（S. Rajaratnam）國際研究學院的副研究員紮姆斯-沙爾（James Char）說，鑒於這種預警系統和武器裝備，即使在行動的第一階段，中國軍隊也可能遭受很大傷亡。

雖然小而平坦的外島很容易拿下，但主島就不一樣了。據《中國入侵威脅》一書的作者伊恩-易思安（Ian Easton）說，台灣主島的海岸線對於守衛者來說是"夢想成真"。

台灣只有14個適合登陸的海灘，而且這些海灘的周圍都是山脈、懸崖或密集的城市基礎設施。

而美國國際和戰略研究中心（CSIS）的中國項目主任林碧瑩（Bonny Lin）在接受法新社採訪時補充說。"登陸台灣只是問題的一部分"。

她說，在台灣的濕地、山區和人口稠密的城市地區推進，將需要一系列不同的戰鬥技能和武器。"一旦這些部隊就位並向前推進，如何支持他們，如何處理後勤問題？"都是一個 "巨大的挑戰"。