主角名字與抗爭者音似 「燕琳」缺席電影節 導演聯署促電檢處勿拖死影片

香港/電影審查

本屆鮮浪潮國際短片節正在香港開播，但有電影被電影檢查處拖至最後一刻才發出上映許可證，令主辦方一日之內三度修改宣傳；另一部主角名字與2019年反修例風波中死因存疑的少女名字發音相似的短片《Time, and Time Again》，至今未獲發上映許可證。事件引發電影節導演反彈，11人聯署批評電檢處不止一次拖延發放電影審批證，等同無需理由禁播，令電影人無所適從，促請該處儘快回復該片的審批結果及理由，勿再以「拖字訣」抹殺影片放映的機會。

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第十六屆鮮浪潮國際短片節由本月17日至7月17日舉行，14部本地電影4月底一位送往電影、報刊及物品管理辦事處(俗稱電影檢查處)審批，其中12部電影在本月上旬已獲發上映許可證，但《群鼠》和《Time, and Time Again》直至本月15日仍未獲發許可證，亦沒收到通知說拒絕上映或要刪剪，「鮮浪潮」遂在16日早上在臉書發布通知，取消在兩場節目中放映有關短片，觀眾可以退票。到了當日傍晚6時，「鮮浪潮」獲悉電檢處已批出《群鼠》的「核准證明書」，於是又匆匆於社交平台更改通知，稱《群鼠》可如期在昨(19日)晚和23日上映。曾入圍台灣金穗獎的《群鼠》，以「管治階級」腐敗為題，指作為背景的學校，是一個「腐朽、有權力夠霸道的人說了算的世界」，簡介形容，電影「處處意有所指，針砭目下那個每況愈下的『最壞時代』」。

至於《Time, and Time Again》則至今未有消息是批准抑或拒絕上映，該片已錯過昨晚的上映場次，但該片尚有兩場放映，分別是在本周四和7月17日。該申導演王彥博向傳媒表示，即使電影最終通過檢查，亦可能錯失電影節公映，「拖死條片」。

應國安法修電檢例一年來至少4部電影未能上映

《Time, and Time Again》以失蹤少女「余燕琳」為背景，講述探員調查神秘失蹤案件，卻發現邪教祭祀和兇殺案留下的痕跡。預告片中提及：「我以為他殺變自殺已經夠荒謬，但原來呢個地方更荒謬嘅都有」、「無論入面發生咩事，我哋只會歸類為無可疑」。導演自言不知道影片未獲發上映證的原因，亦未知是否因為「燕琳」與反對修訂逃犯條例運動期間死亡的少女陳彥霖的名字發音相近有關，他強調，該片只是角色及預告對白好像有少少與社會事件相關，但劇情主要仍是超自然懸疑片，講的是邪教怪獸，是不可能在現實中出現的東西，質疑日後是否都不可以用「燕琳」這麼普通的名字作為角色。

反修例運動期間，15歲少女陳彥霖的裸屍於2019年9月22日在將軍澳魔鬼山一帶海面被發現，警方調查後認為死因無可疑，但傳媒10月11日引述陳的同學質疑其死因，警方同日表示，陳的遺體已經火化。事件引發社會廣泛質疑，認為案件很大機會是他殺，更不排除因她曾參與反修例運動而被警方所殺，警方否認。經社會強烈要求，死因裁判法庭於翌年秋天開審後裁定，陳彥霖死因存疑，認為屍體已腐化，不能確定其死因，同時無法得知她受傷及死亡的地點及時間。

《Time, and Time Again》被送檢一個多月仍未獲知檢查結果，以致錯失在電影節上映，引發鮮浪潮國際短片節的本地導演不滿，包括最後一刻電影獲批的導演譚善揚和胡天朗在內的11名本地導演18日發表聯署聲明，指電檢處在沒有明確交代原因的情況下，拖延發放「核准證明書」已不止一次發生，有關做法，無疑是等於無需理由而禁播影片，這既令電影人無所適從和努力白費，亦有負有心支持本土電影的香港觀眾。聲明總結，空泛模糊的審批條件，亦局限了未來本土電影創作的想象和發展，敦促電檢處儘早回復《Time》的審批結果，並解釋延遲審批的原因，勿再以「拖字訣」抹殺影片放映的機會。

聲明發出後兩天，電檢處仍未就是否批准《Time》上映有任何說法。

港府在去年6月和11月，因應《港區國安法》修改電影檢查條例及檢查員指引，列明「相當可能構成危害國家安全罪行」和「不利國家安全」的影片不宜上映，被指內容含糊，容易引發寒蟬效應，結果在過去一年，有多部電影因未如期獲發核准證明書、或導演拒絕應要求刪改情節而需取消放映，包括上一屆鮮浪潮電影節中的短片《執屋》、台灣首部婚姻平權紀錄片《同愛一家》、去年11月的台灣短片《美豬肉圓》、有關「極權統治、資本主義、自由和抵抗」的動畫短片《牢籠》均因此未能上映。而紀錄中國維權人士受酷刑的《刑．暴．志 - 記抗爭者》更是早於去年2月被要求刪減及加上「自認內容不實甚至有可能犯法」的聲明，遭製作單位拒絕而決定不送檢。