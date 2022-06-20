《香港日記》新書發布 彭定康：北京全面違反了高度自治的承諾

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香港末代港督彭定康（Chris Patten）6月20日就其即將上市的新書《香港日記》在倫敦外國記者協會召開新書發布會。期間，他向媒體表示，中英之間於1984年達成的保證香港在1997年回歸後的50年內享有“高度自治”的協議近年來被北京“全面違反”。彭定康回憶稱，1985年提交給聯合國登記的關於香港問題的《中英聯合聲明》中的 “一國兩制”原則，本應保證香港的“高度自治”，保護其生活方式以及自由和法治。

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彭定康在會上告訴記者稱：“可以說，在1997年後的10年裡，也許更長一些時間，事情沒有出現太嚴重的問題，但從那以後就開始走下坡路了，部分原因是習近平和他的同事對香港實際代表的東西感到害怕。”他補充說：“我認為香港所代表的東西——自由和香港公民意識的特點對我們所有人都很重要。”

據悉，彭定康的新書《香港日記》由企鵝蘭登書屋在香港回歸25周年到來之際出版，內容包含了他在擔任末代港督5年中的日記，對香港回歸以來發生的事情的記述，以及他對在當時和現今如何與中國打交道的思考。

彭定康表示，在7月1日香港回歸25周年之際，他推出了一本新書，看到這個城市的情況“令人心碎”。他說：“我以為（中方）會遵守承諾的前景，我很遺憾它沒有。”彭定康說，“我只是覺得這非常困難。我相信香港是一個偉大的城市，我希望它能再次成為一個偉大的城市。”

彭定康告訴美聯社說：“當一些在過去幾年裡流亡的人開始想回到中國，回到香港時，我才相信事情正在發生變化。”他補充說：“而目前這種情況並沒有發生”。

現在是牛津大學校監的彭定康說，他最困難的談話之一是與在國外學習的香港學生談論返回這個城市。彭定康說：“我確實相信，香港是一個偉大的城市。我希望它能再次成為一個偉大的城市。如果你不得不把一個90歲的紅衣主教關起來（香港教區榮休主教陳日君樞機被捕事件），或者威脅要關起來，因為他們籌集資金幫助支付人們的法律費用，這樣的制度還有什麼希望呢？”他稱：“這就是要統治世界的制度？我覺得整件事情讓人心疼”。

彭定康認為，近年來，當地人才從香港遷移到英國等地，對香港來說是一個“巨大的損失”，而且是在中國經濟面臨債務上升和人口老齡化等問題的時候發生的事情。他說：“我認為（中國）將為其認為可以在沒有法治的情況下依賴香港這個複雜的國際貿易中心的那一天而後悔。”

不過，彭定康指出，在英國首相約翰遜的政府準備違反英國脫歐後制定的“北愛爾蘭議定書”時，英方很難就中方無視香港的既定法治提出論點。“我不認為它們完全屬於同一類別，但當英國政府自己隨意破壞國際協議時，它非常、非常難以在法治問題上表態，”他說。

彭定康還對最近送審的香港新教科書中有關殖民地歷史的爭議進行了評述，並稱“我很高興能夠證明，作為香港的最後一任總督，我確實存在，我不是我想象中的人物。”

彭定康在提到擬議的新教科書時說：“香港不是英國殖民地，因為中國政府不承認它所說的將香港割讓給英國的不平等條約”。他說：“中國共產黨沒有說它是殖民地，而是說它是被佔領土。這有點像一個烏龍球。你必須問自己是誰佔領了它”。

彭定康提及：“絕大多數情況下，香港是由難民或難民的後代佔領的，他們都是來自大陸共產主義的殘暴行為。”他補充說：“佔領的是難民，他們在——注意——英國殖民地找到了一個安全的避難所，他們把它變成了世界上最成功的城市之一，一個開放的社會，把經濟和政治自由融合到了一個非常成功的程度。”