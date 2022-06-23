抗擊新一波疫情：除賭場外澳門幾乎關閉所有設施

新冠疫情

2020 年 1 月 22 日，戴着防護口罩的顧客在澳門的一家酒店賭場里。

為抗擊最近幾天爆發的新一輪新冠感染潮，周四（6月23日），澳門宣布進行大規模的篩查活動和限制性措施，當局決定關閉除了賭場之外的所有設施。

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自新一波疫情開始以來，澳門總共記錄了110個感染病例，這是一個非常低的數字，與世界各地的記錄無法相提並論，但澳門當局根據中國大陸的新冠清零政策，非常迅速地採取了控制措施，遏制病毒的傳播。

澳門行政長官賀一誠周四（6月23日）將澳門的情況描述為 "比以往更複雜、更嚴重"，儘管從新冠病毒爆發以來，直到現在，澳門基本上沒有受到太大的影響。

經過48小時在周二（6月21日）結束的大規模新冠篩查之後，澳門政府命令所有居民從周四開（6月23日）始接受新一輪的新冠測試。

澳門的酒吧、電影院、夜總會、理髮店、美容院、健身房和運動場地都被迫關閉。

餐館將只能出售外賣食品，學校已經開始放暑假，這比原計畫提前了。

政府部門和銀行仍然關閉不對外辦公，但是賭場不受疫情限制措施的影響。

在2020年，第一次疫情期間，澳門賭場被關閉了兩個星期。

但賀特首說，當時，政府已經與博彩行業達成協議，今後只有賭場內發現有感染病例才會關閉。他還補充說，本周有兩名賭場工作人員的檢測結果呈陽性，但是他們正值休息日，所以他們的工作場所沒有受到影響。

周二，據澳門當地媒體報道，在出現新冠感染病例後，一家大型酒店賭場被封閉，當時酒店裡面的700人被禁足。

法新社指出，在中國大陸禁止幾乎所有形式的賭博，但在澳門卻被允許。賭場通常佔澳門GDP的一半以上，僱傭了近五分之一的勞動力。

近年來，澳門博彩行業受到重創，一些應對病毒的嚴厲措施，包括嚴格的邊境管制和為期數周的隔離，使澳門經濟命脈——旅遊的收入化為烏有。