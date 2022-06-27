【視頻】流亡台灣的港人繼續為自由而戰

香港主權移交25周年

2019年的反送中抗爭運動之後，香港形勢急轉直下，自由空間迅速變得逼仄。不少港人踏上流亡的旅途。隔海相望的台灣因其文化及語言上的便利成為一些港人的避風港，但台灣的自由民主也面對來自北京日漸提升的威脅。港人希望香港的前車之鑒能提醒台灣人自由之脆弱。點擊美聯社視頻，傾聽流亡台灣的前香港銅鑼灣書店店長林榮基及香港藝術家黃國才的心聲。

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林榮基2019年離開香港，移居台灣，並通過眾籌，得以在台北重開銅鑼灣書店。香港銅鑼灣書店以出版中國內地政治禁書聞名。但2015年10月起，該店包括店長及創辦人林榮基在內的五名員工先後失蹤，後陸續被證實在中國有關當局控制之下。2016年6月，他返回香港後，召開記者會，向傳媒公布被拘留期間細節。

2019年港府強推逃犯條例修訂，港人擔心由此打開將港人送往內地受審的大門。林榮基決定移居台灣。

銅鑼灣書店股東、瑞典籍的桂敏海於2020年被中國當局以“向境外非法提供”情報罪名，判處10年監禁。至今未獲自由。

2020年6月30日頒布實施的港版國安法使得香港原來尚且享有的某些自由迅速失去，許多曾以不同形式參與2019年的抗爭運動者陸續被送上法庭。目睹惡化的香港形勢，知名藝術家黃國才不得已也踏上流亡旅途。據台灣內政部移民署數據，僅2021年就有上萬名港人抵達台灣。

但台灣的中華文化根基雖然似曾相識，但台灣並沒有難民法。台海兩岸特殊的政治關係，也使得台灣難以為流亡港人提供相應的法律框架，而親身體驗了“一國兩制”實質的港人也對台灣持續面對的來自對岸的壓力以及島內圍繞兩岸關係的爭論不無擔心。