習近平訪香港 7媒體10記者被禁採訪

香港媒體記者

中國國家主席習近平6月30日將訪香港，出席這個前英國殖民地回歸25周年活動及新一屆政府的就職典禮。但多家媒體記者申請報道遭當局拒絕，媒體擔心存在一個記者黑名單…

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據法廣駐香港特約記者麥燕庭報道，香港當局創下的“首次”先例包括：先經批準的傳媒機構派出採訪的記者，因“保安理由”被要求換人，開了“挑揀記者”的先例，導致大部分本地傳媒無法現場採訪兩項“重頭戲”。

至少有7個媒體的10名記者被當局拒絕採訪七一升旗禮和第六屆香港政府宣誓儀式。據悉，受影響的傳媒包括《香港01》、《南華早報》、《明報》、now新聞台及法新社等。甚至屬於香港政府部門的新聞處和香港電台亦有工作人員不獲批進場工作。

當局挑選媒體記者的做法令外界懷疑當局手中有一個記者黑名單。

香港記協對當局如此安排，表示極度遺憾，指出，當局臨時提出空泛的拒批採訪理由，嚴重損害本港新聞自由，促請當局儘快安排補救措施，保障採訪權利。

據明報報道，此前已有部分駐港外媒被拒絕採訪七一活動，包括日本的朝日新聞、台灣的中央社、加拿大《環球郵報》、大型圖片通訊社Getty Images等，亦包括在「新聞處發布系統」有登記的本地網媒Hong Kong Free Press、香港獨立媒體等。