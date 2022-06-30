民主黨：仍信「一國兩制」合港 惟港府欲贏民心便不能靠全面管控

香港/民主黨

在新香港中備受打壓的民主黨，發表立場書，指「一國兩制」在過去25年的實踐中，與該黨的期望有很大差異，但仍信這是最切合香港的安排，然而，香港的真正回歸在於民心回歸，若此，中港政府便不能以法例對社會作全面管控甚至鼓勵互相監視，否則，只會加深各方的不信任，令已撕裂的香港難以修補。

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成立27年的民主黨，是民主派的第一大黨，但自民主派被宣誓和北京為香港訂定的新選舉制度打壓得版圖大縮後，該黨在立法會中再無議席，而在479個地方性的區議會議席中，亦只餘7席。但該黨今(30日)天發表《香港回歸25周年立場書》，強調該黨的創黨初心是希望在「一國兩制」之下落實民主普選和代議政制，為港人發聲，至今「距離我們創黨時的目標尚遠，但是民主黨初心不變。」

立場書續稱，過去25年來，該黨對「一國兩制」的落實與期望，與北京的中央政府有很大差異，但該黨仍然相信，「一國兩制」、「港人治港」、「高度自治」是最切合香港實際情況的安排。

民主黨指出，香港回歸，最重要的，是民心的回歸，而這隻有給予港人真正的民主和更大的自由空間才能得到，亦只有開放接納港人參與社會事務，從而發揮影響力才能消減社會怨氣。相反，若政府對市民缺乏信任，以法例對社會作全面管控甚至鼓勵互相監視，只會加深社會對政府、以及人民之間的不信任，強調錶面的平靜和噤言無助解決社會爭議。該黨重申，掌權者應踏出修補社會不信任和撕裂的第一步。

立場書又指出，香港最重要的特點，是政黨、傳媒及公民社會自由地對政府施政表達不同意見，以確保施政符合程序公義和市民期望。