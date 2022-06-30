習近平抵港慶回歸：香港浴火重生 未來可期

香港主權移交25周年/習近平

中國國家主席習近平夫婦乘專列抵達香港，準備出席明天的香港回歸25周年慶祝大會暨新一屆特區政府就職宣誓儀式，習近平在抵站後表示，香港經歷了嚴峻考驗，現已浴火重生；強調只要堅持「一國兩制」，便可有更美好的未來，體現「行而不輟，未來可期」。

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這是習近平第四次訪問香港，但卻是中國爆發疫情兩年多以來第一次踏出境外訪問。他在抵達廣深港高速鐵路在香港的總站、並接受在場人士的歡迎儀式後發表簡短講話。

面對經歷2019年反對修訂逃犯條例風波後、被北京以《港區國安法》和新選舉制度來實行「愛國者治港」的香港，習近平表示，香港在過去一段時間，戰勝了一次次的嚴峻考驗和風險挑戰，現已是浴火重生，呈現出蓬勃生機，證明「一國兩制」具有強大的生命力，能確保香港長期繁榮穩定和維護港人福祉，故此是一個好制度。

他引述《荀子·修身》中的「行而不輟，未來可期」來勉勵港人要毫不動搖地堅持「一國兩制」，若此，香港未來必會更美好，為復興中華民族作出更大貢獻。習近平又說，過去五年，他一直關注和牽掛着香港，他和中央政府的心與港人在一起。

習近平是次抵埗講話，較五年前仔來港出席香港回歸20年慶典時略短及空泛。他上次抵港時明確表明，來港是表達對香港的祝願、支持香港髮長和改善民生，以及謀畫未來，確保「一國兩制」行穩致遠。

在西九龍站迎接習近平伉儷的，是特首林鄭月娥和中央四個駐港機構的領導人，在林鄭月娥介紹下，習近平與在場迎迓的候任特首林家超、政協副主席梁振英等人打招呼。

習近平稍後會與社會政商賢達會面名大合照，並發表簡短講話，之後會返回深圳，明天再來港出席25周年慶祝大會和新一屆政府就職宣誓儀式。