習近平料今訪港晤政商賢達 但會夜宿深圳 明再抵港慶回歸

香港主權移交25周年/習近平

今天是香港回歸25周年前夕，出席慶祝活動的中國國家主席習近平預料下午乘高速鐵路抵港，隨即與政商界賢達會面及合照，並出席明早的升旗禮和新一屆香港特區政府就職宣誓儀式。不過，建制傳媒報道，今晚的歡迎晚宴因「疫情」取消，而習近平將會風塵僕僕返回深圳宿一宵，明早再來香港主持及見證新一屆港府就職宣誓儀式。至於明早的升旗禮能否維持在戶外舉行，端視現正進入香港戒備範圍的熱帶氣旋今晚會否急速加強。

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而在慶祝大會舉行的會議展覽中心一帶的灣仔區，保安明顯加強。除了昨(29日)天凌晨起封路和關閉香港鐵路的會展站外，駐守的警員亦明顯增多，連接會展的天橋，今早有身穿戰術背心的便衣及軍裝警員駐守，會展中心各個出入口及停車場均有八至十名警員站崗，附近道路架設注水的一型塑料欄柵(俗稱「水馬」)，出入人員和車輛均須經過檢查。

獲邀人員方面，出席歡迎儀式的學生周一(27日)已入住酒店進行閉環管理，而出席慶祝活動的嘉賓，原應昨(29日)天便到指定酒店進行隔離和閉環管理，但由於相關部門安排欠妥善，有人昨晚才獲知到那間酒店進行閉環管理，要今早才入住酒店。

昨天入住酒店接受閉環管理的人大常委譚耀宗透露，今午在會議展覽中心會有見面會和合照活動，接着是晚宴，相信領導人有機會親身出席，並在見面會上講話，7月1日當日則會發表正式講話。據了解，會面及合照環節將於下午四昤半開始，出席者要在開始前2.5小時集合。至於在禮賓府舉行的晚宴，《星島日報》今日報道，因為疫情而取消，而參觀科學園的活動則繼續。

香港的武漢肺炎感染個案本月初由一千宗左右緩緩上升，昨午公布的前日單日新增宗數突破二千宗，達到2004宗，逾九成屬本地個案，令第五波疫情累計123萬多宗個案。衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，疫情月內逐步上升，反映社區有一定傳播鏈，相信與社交距離措施放寬有關。

有評論指習近平訪港為年底出席國際會議試水

習近平明早會由再深圳回港出席回歸慶祝大會暨新一屆政府就職典禮，發表重要講話，並為下任特首李家超及其他主要官員監誓。至於早前染疫的候任政務司長陳國基和連任的政制及內地事務局長曾國衛雖已完成隔離檢疫，並分別在昨天和今天恢復上班，但會否出席明天的宣誓儀式，則仍有待政府安排。

陳國基今復工 宣誓待政府安排

習近平訪港並發表重要講話，一般相信，他會就治港的「一國兩制」方針發言，對香港下一個25年的發展有指導性作用。但《明報》專欄作家孫嘉業今天撰文，指習主席如親身訪港，是中國國家元首在兩年多疫情以來，首次離境「外訪」，可能是為年底的三場於周邊國家舉行的國際會議進行試水之旅，若果成功保持不染疫紀錄，習近平可能會出席11月中旬先後在柬埔寨金邊召開的東盟系列峰會、於印度尼西亞巴利島召開的二十國集團（G20）峰會，以及在泰國曼谷召開的亞太經合組織（APEC）峰會。