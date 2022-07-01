鄭宇碩：“愛國者治港”把國、政權以及共產黨等同起來

香港主權移交25周年

2022年7月1日是香港主權移交北京25周年，承諾50年不變的“一國兩制”已經走過了一半的路程。經歷2019年港人的大規模抗爭運動的震蕩以及2020年港版國安法的衝擊之後，香港這扇中國面向世界，尤其是西方世界的窗口，如今儼然變成了中國與西方對抗的前沿。自新冠疫情爆發以來就不曾走出國門的中國國家主席習近平依照慣例，親往香港，見證新一屆特區行政長官宣誓就職儀式因此有了不同尋常的意義。前香港城市大學政治學教授鄭宇碩先生也和近年來無數港人一樣，已經離開了這座城市。他在新西蘭接受法廣電話採訪，談了他對習近平此次閃電式訪港的看法以及他對香港“一國兩制”現狀的觀察。

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鄭宇碩先生認為，已經兩年多不曾走出國門的習近平在香港出現疫情波動的情況下，依然前往香港，出席新特首就職儀式反映出香港的重要性。在他看來，習近平也是藉此回應國際社會對香港的關切，回應國際社會對他毀滅香港“一國兩制“的指責，說明過去兩三年的政治打壓事實上是讓香港從一種混亂的局面，恢復到一種有秩序的局面。

鄭宇碩先生注意到，習近平這次訪港行程不僅前後只有10個小時，而且，他也沒有像以往中央領導人訪港那樣出席升旗儀式。其中原因可能還是擔心染疫，但可能也是想避免他的出現引發港人的抗議活動，從而影響他的形象。

2022年7月1日這一天，港人傳統的七一大遊行已不見蹤影。官方活動場外再沒有不同意見的聲音響起。香港社運活動人士甚至早前就已經被警方約談、搜查。就連香港民意研究所原定在這一天舉行的「一國兩制25周年中期民情總結」系列最新調查結果發布也被迫延後。習近平在香港發表講話，肯定“一國兩制”是一個好制度，甚至“必須長期堅持“，但顯然原本承諾的“高度自治”必須與 “中央全面管治”相統一，而“港人治港”也演變成“愛國者治港”。 “一國兩制”是否依然是香港今天的現實？

香港已無“一國兩制”可言

鄭宇碩：“我自己認為，現在已經沒有什麼‘一國兩制’可言了。我相信這也是一般香港人的判斷。我們都看到，過去兩年香港人口下跌嚴重，很多人移民。很多學校出現學生減少，老師離職的情況。香港總商會最近頒布的一份調查也顯示，商會40%的企業會員表示受到移民潮影響，因為有很多企業經理人員離開。我們也可以從很多國際評級機構的評級標準來看，比如無國界記者對香港新聞自由度的評價等。這些都清楚顯示，已經沒有什麼‘一國兩制’。在香港人心目中，如今也一般不再能討論‘民主’、‘普選’等話題。過去在香港十分活躍的公民社會團體、獨立的媒體現在也所剩無幾。所以，的確很多人都認為再沒有什麼‘一國兩制’可言。這也是習近平、北京政府、香港政府依然強調‘一國兩制’非常成功的主要原因。因為習近平也需要回應過去自鄧小平以來歷任領導人堅持的“一國兩制” 的政策。“

北京認為，香港對中國的示範作用比較危險

法廣：在中國改革開放的年代，香港曾是中國面向世界的窗口和橋樑，如今卻好像變成了中國與西方對立對抗的前言。習近平在今天的講話中也肯定香港的窗口和橋樑作用。但在新的國際環境下，香港是否還能發揮橋樑或窗口的作用？

鄭宇碩：“中國改革開放以來，香港一直都是一個非常非常重要的窗口。香港作為一個國際金融中心、商業服務中心，一直都在服務中國的改革開放。當然香港也從中受益。但是，我們也看到，最近幾年中美對抗越來越激烈，而且整個西方社會也開始重新審視（中國政策）。中國與美國、中國與國際社會在經濟上脫鉤也在一定程度上已經出現。從這個角度來說，目前中國對香港的政策事實上是在削弱香港作為國際金融中心的地位。美國傳統基金會原本有一個香港自由度評估。但現在也不再繼續（法廣註：美國傳統基金會自2021年春首次將香港剔除出其《全球經濟自由度指數》），主要原因是他們認為香港已經是中國的一部分，不再有獨特的地位可言，因此不再需要為香港單獨、獨立的評估。而在過去，香港一直都被認為是經濟最自由的城市之一，在該項評估指數中經常名列前三名。但是，現在連評估作業都沒有了！可以看出，中國領導層基本上是認為，香港作為一個輿論陣地對中國的示範作用、對中國種種政治上的影響是比較危險的。中國願意付出政治上的代價，來堵截、封鎖對中國不良的外來影響。這種情況非常清楚。這也是’一國兩制‘沒辦法生存的、沒辦法保留的最主要的原因。“

“愛國者治港”是在把國、政權以及共產黨等同起來

法廣：習近平在講話中再提“愛國者治港“，顯然對“港人治港”加上了限定詞。他並且言之鑿鑿地說：世界上沒有一個國家、一個地區人民會允許不愛國甚至賣國、叛國地勢力和人物掌權……“

鄭宇碩：“香港老一輩民主運動的參與者，像我們這一代人，基本上都是非常愛國的，我們都認同香港回歸中國，希望香港在回歸之後能走向民主。我們也不希望香港永遠作為殖民地。當然，這是我們老一輩的想法，後來的年輕一代的民主運動參與者有不同的立場，他們大概認為香港應當與中國大陸有一定的切割等等。這是代際之分，是老一代與年輕一代在一定程度上的差距。“

“但是，現在中國領導人說’愛國者治港‘，香港人就很清楚，北京是在把’國‘、’政權‘以及’共產黨‘等同起來。我們作為中國人希望為中國的民主做出貢獻，但這與中國領導人所說的’愛國者治港‘很不一樣。他們認為，’愛國者‘就一定要愛這個政權，就一定要愛中國共產黨，一定要緊跟官方路線。不緊跟，就是不愛國。’愛國者治港‘就是這個意思。“

倘若港人不曾抗爭……

法廣：2003年港人五十萬人大遊行，得以迫使港府放棄了對涉及國家安全的基本法第23條立法；2012年，香港人，尤其是中學生髮起反國教運動，反對有洗腦之嫌的國民教育科。但2022年，香港學生將面對否認香港殖民地歷史的新版教科書。《基本法》承諾的普選權利落實一拖再拖，最後演變成了更小圈子的選舉……但倘若港人不曾一波接一波地抗爭，香港形勢是否會比現在好呢？北京會保證香港的“高度自治“么？

鄭宇碩：假如香港人不做任何抗爭，如果香港人像澳門一樣，情況當然會比較好。但這並不能改變北京對香港政策的約束。這種約束就是一定要擁護共產黨、聽共產黨的話，歷史一定要用官方版本，不能有任何不同的意見……如果香港變成這樣，那當然不需要（北京）有任何鎮壓。這一點很清楚。但是香港人也覺得：我們是人！我們有我們基本的尊嚴，基本的權利。雖然是有這樣的高壓，使得大部分香港人都不敢發聲，很多人都跑到外國去，但是不能犧牲做人的尊嚴，犧牲做人的基本權利。只要好好聽中共的話，那就沒有鎮壓，就會很和諧。但這違反任何民主、任何追求民主、人權的訴求。