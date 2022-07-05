港府升級大麻戰 聚焦CBD

香港/緝毒

香港立法會一個委員會今（5日）午開會討論毒品問題，大麻，特別是大麻二酚（cannabidiol，簡稱CBD）將會是關注焦點之一，包括按保安局和禁毒處的建議，立法管制CBD，向這種近年興起，滲透到飲品、食物、保健品、護膚品等消費產品的大麻植物提取物「宣戰」。

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若果獲得立法會通過，CBD將被納入《危險藥物條例》管制之內，使非法販運、製造、管有、服用、供應和進出口均屬違法，除非進出口前已領取衛生署的牌照。法例修訂建議會在本年內提交立法會審議，通過後會有合理時間，例如三個月，給業界處理相關產品。

保安局文件表示，各種含有CBD消費產品所添加的CBD，主要來自大麻植物的提取物。這種純CBD不含有具精神活性（psychoactive）的物質，故目前不受《危險藥物條例》的管制。不過，在提取CBD的過程中，容易滲入四氫大麻酚（tetrahydrocannabinol，簡稱THC）這種受管制的大麻毒。

根據禁毒處數據，自2019年起，港府在執法行動中檢走含CBD產品中，約30%經政府化驗所檢測後證實含有THC，以產品數量計共超過4100件。而在今年首4個月，警方和海關送交政府化驗所檢測的CBD產品樣本中，被驗出含有THC的百分比上升至42.5%。

香港政府要對大麻「開戰」，源於大麻近年已成為青少年吸食毒品的首選。根據政府藥物濫用資料中央檔案室統計數字，2021年被呈報的21歲以下吸毒者人數為873人，比之前一年的607人上升44%，他們當中最多人吸食大麻，佔55%，比2020年的54%有所上升。

大麻被稱為「入門毒品」（gateway drug），在香港俗稱「草」、「牛」、「花」等。使用後會上癮，對身體健康造成的傷害包括產生幻覺、智力受損、焦慮、抑鬱和專註力下降等，年輕使用者更會增加患上心臟病和中風的機會。

純CBD不含THC，在港府對大麻的戰爭中，可說是被殃及的池魚。但港府提出的管制理據，除了基於CBD「相當可能含有THC」外，還有三個原因，分別是CBD在正常儲存環境下能自然分解出THC；CBD可通過化學過程以高產率轉化成THC，政府化驗所自行轉化實驗結果的最大產率是60%；以及市面存在眾多CBD產品，可能使公眾「誤信大麻或甚至THC並非毒品」，或期望香港會放寬對大麻的管制。

長期研究香港毒品問題的香港樹仁大學社會學系系主任張越華教授指出，大麻近年特別受追捧，是受到西方大麻次文化的影響，如青年人派對、Hip-Hop和Jam Band等音樂文化的大麻使用。另外，部分國家如美國、加拿大、荷蘭等的大麻合法化政策，「像進一步為香港愛好大麻者打氣」。