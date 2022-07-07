受烏克蘭戰爭啟發 台灣平民進行城市游擊戰訓練

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在烏克蘭戰爭的啟發下，台灣平民開始進行城市游擊戰訓練，並參加槍械和急救課程。台灣人從烏克蘭的抵抗中意識到，侵略者控制城市的戰鬥非常困難和昂貴。

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法新社7月7日發自新北的報道描述說，綽號“葉教授”的47歲台灣居民身穿迷彩服，拿着一支突擊步槍，從一輛車後面冒險看了一眼。他觀察着周圍的環境，等待着前進的信號。

在現實生活中，葉先生（Yeh）從事營銷工作。他的武器是一個複製品。但在一個周末，他報名參加了“城市游擊隊”課程，為中國入侵台灣做準備。他說，俄烏戰爭是他來參加這個研討會的重要原因。因為這是一個非常現實的前景。

法新社說，當俄羅斯總統弗拉基米爾-普京在2月份命令其軍隊入侵烏克蘭時，他喚醒了許多台灣人最擔心的事情。

這個民主的島嶼不斷受到共產黨中國的威脅，中國認為它是其領土的一部分，並發誓有一天要將其收回。

對葉先生來說，烏克蘭戰爭也是一個靈感的來源。烏克蘭軍隊的頑強抵抗讓他看到了希望，那就是，通過採用正確的戰術，台灣將有機會抵禦強大的鄰國。

槍械和急救課

如此想的並非只有葉先生。據組織者稱，自2月以來，參加街頭戰鬥訓練的人數翻了兩番。此外，台灣人還蜂擁參加槍械和急救的課程。

據培訓公司負責人Max Chiang說，自2020年以來，台灣人已形成了一種"高度的危機感"，因為中國軍機開始增加對台灣防空識別區的入侵。（當年約有380次威脅性侵擾，2021年增加了一倍多，今年也有可能達到這一水平）。

該報道說，北京對台北的軍事優勢是壓倒性的。據美國國防部的數據，解放軍有100多萬人，6300輛坦克，1600架戰鬥機，而台灣只有8.8萬軍隊，800輛坦克，400架戰機。

但烏克蘭對俄羅斯的抵抗給台灣提供了一個非常具體的模式表明，對進攻者來說，為控制城市而戰，是多麼困難和昂貴。而台灣2300萬人口中的大多數都生活在城市。

法新社說，葉先生和15名隊友排成縱隊跑過停車場，在建築物和車輛後面做掩護，模擬攻擊敵人的陣地，他們試圖將在被摧毀的烏克蘭城市學到的一些經驗付諸實踐。

葉說，"最好的防禦是進攻"，他的教官穿着熒光馬甲在旁邊做記錄，或者直截了當地說：殲滅敵人，阻止他的一切進展。

在停車場旁邊的一個倉庫里，34歲的露絲-林（Ruth Lam）今生首次拿槍。這位汽車燈泡製造工廠的員工說，俄羅斯侵略烏克蘭之前，她的大多數歐洲客戶都告訴她，烏克蘭永遠不會發生戰爭。然而戰爭"卻發生了"。

未雨綢繆

她表示，學習如何使用武器將有助於在發生戰爭時保護自己和家人。她計畫和朋友們一起學習更多的知識。她還說：我們不知道事情何時會發生，所以需要在下雨之前"考慮雨傘問題"。

5月的一項民意調查顯示，如果台灣遭入侵，61.4%的受訪者表示準備拿起武器。世代智庫（NextGen）負責人陳冠廷告訴法新社：“烏克蘭人民對抗侵略者的意願加強了台灣人保護自己家園的決心”。

“為刷新戰鬥技能”正在參加城市游擊戰課程的38歲的前傘兵林先生表示贊同說，“只有當一個國家的公民有強烈的意願和決心捍衛自己的土地時，才能說服國際社會幫助他們”。

而對於葉先生而言，這不是他們是否需要將新知識付諸實踐的問題，而是什麼時候將新知識付諸實踐。他舉香港的例子說，近年來，北京在香港進行了嚴厲的接管。他認為"台灣將是下一個"。