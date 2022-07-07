只一警員作供 法庭裁定香港近半世紀首宗煽動刊物案表證成立

香港/國安法

香港言語治療師總工會五名理事因出版《羊村系列》繪本而被指控觸犯刊發煽動刊物罪。圖為《羊村十二勇士》截圖

香港言語治療師總工會五名理事因出版《羊村系列》繪本而被指觸犯刊發煽動刊物罪一案，昨 (6日)於區域法院續審，在控方一名警員作供後，國安法指定法官郭偉健裁定表面證據成立，而所有被告決定不作供，亦不傳召證人。然而，控方在被告已被還柙近一年仍欲申請押後一至兩星期才進行結案陳詞，經辯方以拘押期過長而可能造成不公的情況下，法庭將案押後近兩星期至本月18日聽取控方結案陳詞，屆時將一併處理相關的憲法爭議。

廣告 繼續瀏覽後續

五名被告被控一項「串謀刊印、發布、分發、展示或複製煽動刊物」罪，根據案情，五人於2020年6月4日至去年7月22日期間於香港串謀黃凱晴及其他人刊印、發布、分發、展示及/或複製煽動刊物，包括三本名為《羊村守衛者》、《羊村十二勇士》及《羊村清道夫》的繪本，被指內容引起對北京的中央政府和港府的憎恨或藐視，甚至是離叛。

控方在庭上讀出羊村繪本的「親子共讀指引」，指引家長可以「對話式閱讀」，問孩子「羊咩咩點解要反抗？...因為佢哋想扮成羊咩咩嘅一份子，等羊咩咩放低戒心，相信狼講嘅大話」。控方續稱，根據警方調查，《羊村十二勇士》里所說的十二人名字，與潛逃台灣被捕的十二人相關；而《羊村守衛者》結尾提及2019年10月1日及4日，先後發生 中學生曾志健被警方以實彈射中胸口和大腿反被控暴動及襲警，以及在元朗受傷、暴動罪成之後被判入教導所的一位少年。

控方昨在庭上讀出承認事實及傳召警員作供之後，控方案情已經完結，法官裁定五名被告表面證據成立。鑒於全部被告選擇不作供也不傳召辯方證人，案件剩下法律爭議及結案陳詞，而雙方已在審前呈交了法律爭議的書面陳詞。

代表被告楊逸意的資深大律師彭耀鴻指出，被告已還柙接近一年，不欲再拖延，期望口頭結案陳詞儘快於今(7日)天進行。不過，署理高級助理刑事檢控專員伍淑娟指出，案件事實部分仍有不少「枝節」，不想草率帶過證據，她需要時間撰寫書面陳詞，希望能夠首先處理法律爭議部分，再押後一至兩星期展開結案陳詞。

對此，旁聽人士表示鼓噪，大叫「有冇搞錯」；而辯方亦全部反對，彭耀鴻強調，有關控罪最高的刑罰只是監禁兩年，但被告已還柙接近一年，再拖延會很易出現超越公平的界線。

不過，法官郭偉健聽畢雙方陳詞後，指相關法律議題不易處理，需要時間詳細閱讀雙方陳詞，以便提問，也不想「因快得慢」，所以接納主控的申請。

其後控辯雙方休庭，經商議後達成呈交書面陳詞日期的共識，並在18和20日進行口頭陳詞，一次過處理憲法和其他相關議題的爭議。

現場所見，整個聆訊中，被告神情輕鬆，散庭時對旁聽席微笑向及揮手，其中，被告楊逸意曾把雙手放頭上，作出心型手勢。