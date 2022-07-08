國民黨將以視訊方式出席海峽論壇 陸委會提四項警告

兩岸關係

國民黨慶中華民國109年國慶升旗典禮，前左起：江啟臣、馬英九、吳敦義等人與民眾。2020年10月10日台北

第14屆「海峽論壇」將於12日起在廈門舉行，國民黨將比照去年以視訊的方式參加，台北市長柯文哲則表示「雙城論壇」也應該舉辦。針對國民黨將以視訊方式出席海峽論壇，台灣陸委會則提出四項警告。

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大陸國台辦發言人朱鳳蓮昨天表示，本屆論壇大會將在13日舉行，大會邀請了包含台灣有關政黨代表和主辦單位代表在內的各界嘉賓，以不同方式出席論壇相關活動。

她說，除了論壇大會之外，還有「青年交流」、「基層交流」、「文化交流」、「經濟交流」等四大項目，共有43場活動，現場出席論壇的台灣嘉賓將有2000人。

國民黨副主席夏立言表示，國民黨將以視訊方式參加海峽論壇開幕式。他說，國民黨一直強調兩岸交流的重要性，也秉持這樣信念，希望兩岸維持和平、安定與繁榮。至於黨主席朱立倫是否會像去年一樣，預錄視訊出席，目前還在研究中。

前總統馬英九表示，在這個時候，兩岸之間溝通這麼少，能夠增加一些溝通，對台灣的安全是有利的。馬英九說，九二共識本來就很清楚，大陸看作是定海神針，台灣看成是兩岸的共同政治基礎，「沒有這個東西，兩岸怎麼可能談呢？」

立法院民進黨黨團幹事長鄭運鵬認為，國民黨應呼籲共產黨讓兩岸變成政府間對談，他說，無論誰執政都應該尊重台灣執政者，像海峽論壇、雙城論壇這種走小路、開小門的作法，只會讓兩岸關係沒辦法進入正常狀態。

對於國民黨將以視訊方式出席海峽論壇，陸委會副主委邱垂正提出四點回應：

一、海峽論壇無論實體或視訊錄像，不改變其統戰平台本質，因此不可在台灣舉辦論壇分支活動或是延續性活動；地方政府、人民或團體，也不得與陸方在台灣合辦論壇相關活動。

二、禁止中央部會及所屬單位人員出席相關實體或網絡活動；不樂見地方政府人員參加相關活動。

三、禁止機關、個人或團體、政黨，以任何形式參加涉及「一國兩制台灣方案」或中共定義的「民主協商」活動。

四、陸委會支持秉持對等尊嚴、合於規範、不涉及任何政治前提的兩岸交流，呼籲國內各界應留意社會觀感、掌握國內民意脈動及國際視聽，切勿配合中共對台統戰操作，共同維護國家主權及自由民主。