港府叫停航班乘客染疫便停飛的熔斷機制  評論料為通關踏出一步

香港/新冠病毒

備受商會抨擊的航班熔斷機制，港府在暑假海外學生回港高峰期間叫停，而抵港後的檢疫期間，會增加一次核酸檢測作防備。商界及旅遊界歡迎放寬的防疫措施，而國際航空運輸協會（IATA）則指港府已邁進一步，希望當局儘快取消檢疫要求，恢復香港航運產業。

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香港武漢肺炎的感染個案自6月起緩慢上升，昨(7日)午公布的最新單日確診個案有3018宗，但港府衛生署數據顯示，九成輸入個案都在檢疫期內找到，且數量維持在1%至3%之間，觸發社區感染相對極微。

港府昨天宣布暫緩航班發現一定人數染疫便須停飛香港的「航線熔斷機制」時指出，機制的社會成本相當大，而近期只有不足一成確診屬於輸入個案，且絕大部分在機場及檢疫酒店核酸檢測中便可發現，反映機制現時對遏止輸入個案作用不大，故即日叫停。

港府認為，持續加強為抵港者更頻密進行核酸檢測以阻斷輸入個案更為有效，故由今天開始，要求抵港者在檢疫酒店居住第3天，須多做一次核酸檢測，以便儘快發現感染者。新措施下，抵港者在酒店檢疫期間的第3及5日要進行核酸檢測，第6及7日則只須進行快速測試。

當局解釋，夏季是海外港人返港高峰期，尤其是留學生，航班熔斷機制會擾亂旅客行程，造成的社會成本相當大。

港府於2020年9月開始實施航班熔斷機制，無數航班因怎客染疫而停飛，使早已訂購機票和檢疫酒店的旅客被迫重新訂定機票和檢疫房間，破財兼費時，亦為返港者帶來不穩定性，尤其是商界，令航空運輸業和商界苦不堪言，嚴重影響客流物流。

代表旅遊界的立法會議員姚柏良歡迎暫緩熔斷機制，並建議港府重新檢討入境安排，減少檢疫日數。另外，香港中華廠商聯合會會長史立德指出，暫緩熔斷機可助業界重新舉辦展覽會，方便商務往來，有助營商，但檢疫酒店措施須配合。

不過，港府叫停航班鎔斷機制未能立刻令航空公司增加航班，以港人往返最頻密地點之一的英國為例，維珍尼亞航空要到9月1日才有直航客機抵港，英航更要到10月31日才有直航班機到港。作為香港旗艦的國泰航空公司只表示，暫緩航班熔斷機制措施可以減少芍旅客的不便，該公司正努力恢復更多客運及貨運服務，以維持香港與世界各地的客貨運連繫以至香港的國際航空樞紐地位。