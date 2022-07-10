Avignon Off 台灣暌違兩年後 再見/彼此/胎藏重返絲品劇院

台灣/Avignon

被喻為法國文化民主與藝術自由的化身━阿維尼翁戲劇節━於7月7日拉開帷幕！正式開跑前的傳統遊行活動，因新冠疫情時隔兩年後也終於回歸！6日傍晚，在開幕大遊行猶如一座露天舞台上，法國本土及來自國外的各個表演團隊無不渾身解術，以求在每天超過1500場的不同演出中，吸引目光並前來觀賞。台灣三個表演團隊在巴黎台灣文化文中心胡晴昉主任的帶領下參與盛會，高喊着：“台灣回來了！”

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今年獲選台灣文化部選薦參與 Avignon Off 戲劇節的團隊和作品有三個，分別是：太鼓踏舞團的〈無盡胎藏〉、翃舞製作的〈再見〉以及0471特技肢體劇場的〈彼此彼此〉。

據巴文中心（巴黎台灣文化中心）介紹，〈無盡胎藏〉的創作理念來自舞蹈家林秀偉的原生之地――基隆的海、雨、山，是追溯其童年的記憶足跡，亦是她生命和舞蹈旅程中吟唱的一首詩歌。由賴翃中編導的〈再見〉述說關於「面對」的問題，以客觀角度描繪屬於再見的種種故事，抽去角色與事件敘述，而聚焦於感受。孫正學與夏鈴展現〈彼此彼此〉，則試圖讓兩位演員合作同時各有其獨特性，又在過程中尋找彼此間的定位。讓演出不再僅是完成高難度技巧，而是透過特技肢體傳達情緒感受及人與人之間的關係。

在6日開幕大遊行當天，據中央社當地報道稱，「無盡胎藏」的宣傳策略是「以靜制動」，讓演員穿上棉布裹身的戲服、頭頂火焰，沒有音樂，卻能讓民眾安靜下來，以神秘感與儀式性吸引目光。太古踏藝術總監林秀偉表示，在開幕遊行上大家都各顯其能，「有的是在道具上非常吸睛，有的在音樂和音響上非常震撼，有的是展現青春活力。但太古踏是比較走內在、儀式性的，不用很動的力量也可創造深刻的感受」。

翃舞製作藝術總監賴翃中對中央社表示，觀眾進了劇場後會看見更多台灣元素，包括用太極訓練身體的方法以及與街舞popping融合的方式。「除了觀眾外，更鎖定專業人士；如何把這次外亞的演出延續到明、後年是我們的目標」。

據中央社指出，「彼此彼此」以高超的特技技術吸引大批圍觀群眾，民眾更主動走向鏡頭表示讚歎。0471特技肢體劇場團長孫正學則就宣傳策略說，特技在街宣上較具優勢，有較多技巧可以直接呈現，並間接揭露雙人的情感，吸引觀眾。

今天7月10日，巴文中心主任胡晴昉對法廣表示，雖是第一次參與戲劇節的開幕與首演活動，卻體會到台灣文化界與表演團隊，在Avignon戲劇節深耕15年的豐碩成果（台灣從2007年開始參與Avignon Off）。無論國際政治如何，在法國乃至歐洲「台灣」作為文化品牌，不但具有高辨識度，也令人信賴。

這種感受在大遊行中尤為深刻，胡晴昉主任續稱，因為疫情緣故，台灣團隊兩年未能來到Avignon演出，但對這裡的觀眾與他們的連結卻沒有中斷，團隊遊行所到之處，不斷地聽到觀眾們喊着：“台灣 Bravo”、“台灣 Bon Courage" !

當然更期待，對太鼓踏舞團、翃舞製作、0471特技肢體劇場各有獨特風格的表演團隊，這些熱情的呼聲也將實際轉化成他們的票房成績。

演出與訂票資訊：

期程：2022年7月7日至30日(7/11、7/18、7/25休演)

地點：Théâtre La Condition des Soies

地址：13, rue de la Croix, 84000, Avignon

時間：彼此彼此/12h55、再見/15h10、無盡胎藏/16h30

相關訊息：

Taiwan in Avignon : https://twavignon.culture.tw/

台灣外亞維儂藝術節: https://www.facebook.com/twavioff/

絲品劇院 Théâtre La Condition des Soies : https://www.conditiondessoies.com/

另外，法廣接下來將在14日與21日推出林秀偉、賴翃中、孫正學三位創作者的訪談節目，歡迎屆時收聽。