新局長：香港要儘快仿中國實名制等防疫措施 學者憂無阻疫情擴散反礙自由

香港/新冠防疫

當中國出現更多以防疫的「健康碼」作為維穩工具去限制人民上訪權利之際，新上任的香港醫務衛生局局長盧寵茂表示，正考慮要求使用手機防疫軟件「安心出行」人士均須實名登記，再配以中國可以因應疫情而限制個人行動的「健康碼」，以限制高風險人士出行，防止病毒擴散，並期望儘快實行。至於風險人士的評定，則暫未有詳細規畫。有不同專家學者質疑新建議的必要性，又指責新建議不單違背上屆港府的承諾，更惹起市民對私隱的憂慮。

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上屆港府推出可讓當局在出現確診個案後通知同場出席人士檢測的「安心出行」手機軟年時多次申明，不會以此軟件任意追蹤軟件使用者，亦不會實施「實名制」，尤其是去年12月規定進出所有表列處所必須使用「安心出行」和今年2月實行「疫苗通」之後，便曾再次確定，指「疫苗通」足以達到實名追蹤目標，不會在「安心出行」實施實名制。但上任十天的醫衛局長盧寵茂昨(10日)推翻上屆港府的承諾。

上任前當了五年多香港大學深圳醫院院長的盧寵茂，昨在電視清談節目上表示，正與創新科技及工業局研究，在「安心出行」應用程序上推行實名登記，提醒高風險市民要儘快進行核酸檢測，下一步會再實施類似中國的「紅黃綠」健康碼，限制高風險而未接受強制檢測人士出入某類處所。他認為，如允許染疫者自由活動，便是剝削無染疫市民的自由。

至於患者的「健康碼」分級，他今早出席電台叩應節目時表示，須看風險而定，現時想到的，是確診者須列為限制出行的「紅碼」；至於限制乘搭交通工具的「黃碼」應包括那些人士，盧認為，須進行檢疫人士，尤其是外地回港人士，應屬「黃碼」，但其他尚應包括什麼人則未有定論。

科技界稱實為追蹤 議員質疑反「復常」

科技界人士指出，若當局實施「安心出行」實名制，便須收集完整的個人資料，其至包括住址；而要做到限制高風險人士進入某些處所，便一定要令「安心」可自動傳輸市民的個人資料到特定系統，即具有追蹤功能。香港信息科技商會榮譽會長方保僑更指出，電子針卡已有實名的市民電話，市民到食肆等高危地方須掃描針卡，故此，「安心」配合「疫苗通」使用已是實名制，足以抗疫。

盧寵茂今早響應上述質疑時指出，現時的方法是被動的，即在有人確診後才可調閱相關數據並通知其他同場出席者，新建議則是預防性的。他強調，新建議是一個「識別模式」，要識別出高風險者，並非要做「追蹤模式」，但他沒有正面回應「安心出行」會否有追蹤功能，只是說那並非是首要做到的。另外，衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨已指出，現行措施有漏洞和局限，包括「疫苗通」所留的電話未必能聯絡上當事人，以及個別地方有多少人曾經到訪。

但香港大學醫學院生物化學系教授金冬雁指出，中港情況不同，不宜照搬中國的一套；況且，澳門照搬中國的「健康碼」，但亦無阻疫情擴散，如今更須「半封城」，質疑社會是否能接受這種隨時會限制居民外出的「健康碼」。她同意其他醫學專家的立場，就是香港只要確保減低疫情的重症及死亡，便已達到保障市民健康的目標。

本身是律師的立法會選舉委員會界別議員江玉歡質疑，全球正從疫情走向「復常」，質疑新建議是否有助香港「復常」或必須，遑論市民可能要花一年多的時間重新適應新制度，甚至可能觸發市民反感。另外，立法會議員田北辰亦認為，「健康碼」會令港人憂慮，反建議當局令高風險人士的「疫苗通」自動失效七天，以達到防止高風險者進入表列處所或社區。