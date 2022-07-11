澳門今起「夏眠」一周 賭場同停七天 已跌五成的賭收料雪上加霜

澳門/新冠疫情

2022年7月11日，因應新冠疫情反彈，澳門賭場今起暫停營業七天，但是否關燈則有不同做法.

澳門在確診武漢肺炎患者超逾一千五百人的今(11日)天，開始一連七天的「相對靜止狀態」，全市暫停所有非必須的工商業活動，包括收入佔全澳收入八成的賭博場所。受疫情打擊，澳門的博彩收入上半年已年下跌46.4%，只有262.69億澳門元(下同，摺合約32億歐元)；今次賭業停擺，料將令賭博收入進一步減少，能否如當局估計般，全年只是輕微減少0.5%，頓成疑問。

廣告 繼續瀏覽後續

受澳門賭場暫停營業影響，在港上市的四間賭業公司股價開市即告下跌5.2%至7.2%不等；中午收市時，跌幅擴大，金沙中國下跌7.82%、永利澳門挫6.87%、澳博控股跌6.65%、銀河娛樂跌幅最小，亦挫6.19%。

疫情肆虐全球兩年多以來，澳門可謂未受嚴重影響，但自上月中起，單日感染個案持續升至兩位數或三位數，及至昨天，單日新增59宗感染個案，較之前一日增加93宗病例大減37%，令本一波疫情染疫人數累積至1526人。

為防止疫情爆發，當地昨日展開第7輪全民核酸檢測，截至今早8時，超過45萬人次已經採樣，有12人的樣本呈陽性。是次全檢維期八天，與澳門今日起的「相對靜止狀態」，會同時於本月18日零時結束。

根據澳門政府公布，自今日凌晨零時起的一星期，暫停所有非必要的工商業公司和場所運作，除了提供水電等基本公共服務、超級市場等維持居民生活所需及部門特批的三類場所外，其他所有場所，包括娛樂場所、建築地盤等都要暫停七天，違者可被處以最高刑罰監禁兩年，或判處科最高240日罰金(每日罰金為澳門幣50元至10000元，由法院按被判刑者之經濟情況訂定)。

澳門不同傳媒報道，賭場和其他原本通宵營業的場所最快落實暫停營業措施，葡京等賭場零時起己「落閘」，並貼出暫停營業的公告；大部分更關燈停業，只有少部分娛樂場所是停業不關燈，警方則加強巡邏。而早上所見，市面明顯較往常冷清，往日熱鬧的新馬路，商店幾乎全部關門，只有零星食肆和超級市場照常營業，人流秩序大致順暢。不過，部分外出市民仍然只是佩戴普通外科口罩，未有按當局要求佩戴KN95或N95口罩。

彭博：澳門賭收料只及2019年水平的9%

澳門產業單一，直接和間接與博彩業相關的收入佔澳門總收入八成，故此澳門政府盡量避免關閉賭場，今次是澳門兩年來再一次關閉賭博場所，亦是澳門歷來第二次要求娛樂場所暫停營業，上次是2020年2月4日要求賭場停業15天，當年2月的博彩收入同比急挫87.8%，創下十五年來新低；全年計算，博彩收入亦大跌79.4%，只有603.2億澳門元(下同，摺合約73.5億歐元)。

而在本月初，澳門博彩監察協調局（博監局）公布，當地6月博彩收入為24.77億元，為2020年9月以來最少，按年跌幅更高達62.1%，是連續四個月大跌超過五成。總計今年上半年，博彩收入有262.69億元，按年下跌46.4%。

澳門上半年的博彩收入為財政局去年底預計今年全年博彩收入的五成三，但彭博通訊社上周報道，緊跟中國以大型檢測和禁足來落實「清零」政策的澳門，要求賭場停業一周，加上收緊對賭廳的管制，將令措施對博彩收入的影響持續至9月，即使大門重開，旅客亦會裹足不前，推遲赴澳門的行程，預料澳門的博彩收入全年可能只能維持2019年水平的9%。

根據公開資料，2019年的全年博彩毛收入為2924.55億元，9%即是263億元；若以2018年的全年收入3028.46億元計算，則為290.6億元，有關數額，遠低於財政局預估今年博財收入可達495.63億澳門元，若此，按年跌幅自然亦會大於當局估計的0.5%。