港媒：香港有望11月前容旅客有條件免檢疫入境

香港/新冠病毒

2022年7月6日，上海，身着防護裝備的工作人員在監控一家商店的入口。在上海和北京發現新病例後，這兩個城市的部分居民被命令接受進一步的檢測，而香港、澳門和其他中國城市仍有嚴格限制。

香港的「外防輸入」檢疫措施被指嚴苛，新任醫務衛生局局長盧寵茂接受英文《南華早報》訪問時透露，金融管理局計畫11月初舉行國際投資峰會，屆時抵港人士雖然需要進行核酸檢測，但不排除可以由入住酒店隔離改為醫學監察，期間禁止高風險活動，例如禁足酒吧。

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不過，特首李家超今(13日)早出席與立法會議員交流後響應傳媒因應報道的追問時，仍不願響應何時通關，只是說當局會盡量將抗疫措施的不便減至最低，並按疫情變化來精準調校抗疫措施，目標是盡量減少受規限的人數，他重申，如果風險管理好，其他措施可以有放寬空間。 盧寵茂亦在訪問中解釋，在「一國兩制」下，北京的中央政府不會盲目要求香港跟從其防疫政策，但需要更好圍堵個案，令香港不用再收緊防疫措施。他舉例稱，推行「紅黃碼」及「安心出行」實名制，是識別並禁止染疫和入境人士進入高風險場所，這將有助縮短入境人士的酒店檢疫期。

他又說，現時的入院率有所上升，根據港府內部模型推算，這一輪的第五波疫情反彈將於9月達到高峰，屆時或有一萬名患者需要住院，但港府不會讓疫情失控。李家超亦表示，隨着入院率上升，本月底可能有四分一的公營醫療設施用作處理疫情。