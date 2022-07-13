聯合國人權專家不滿港府就人權被侵擾所作響應 憂向聯國提意見可違《國安法》

香港/政治/人權

在最後一天會議上質問港府的聯合國人權專家

聯合國人權事務委員會審議香港落實國際人權公約情況的三天會議昨(12日)午結束，委員就《港區國安法》侵擾表達和結社自由以及普選等事例表達關注和提問，但港府官員基本上是重申立場，甚至是非政府組織向聯合國提供意見會否被視為勾結外國勢力，保安局也只是說，「正常」情況下不會，不能一概而論，令數名委員表明，官員的保證不足以消除疑慮、不認為港府有維護表達自由；又提醒警方，「審批」集會時，不應以維護領土完整為準。

廣告 繼續瀏覽後續

由18名專家組成的聯合國人權事務委員會聽取香港人權狀況後，將於月底發表報告。本身是法律系教授的委員會主席帕紮爾齊斯 (Photini Pazartzis)總結三天會議時指出，委員們就國安法表達的關注涉及能否保證有公平審訊、司法獨立、新聞自由及結社自由，而一個民主社會，言論和表達自由、參與和多元化不應被過度制約。她更表明，希望跟聯合國接觸的非政府組織不會被秋後算賬。

帕紮爾齊斯有這說法，是因為委員們關注具有域外效力的國安法，其中有關勾結境外勢力罪訂明，以非法方式引發港人對中港政府的「憎恨並可能造成嚴重後果」，便屬犯罪，若非政府組織向聯合國或其團體提供意見會否觸犯國安法，但官員仍是照本宣科。本身是裁判官的委員馬畋尼斯(Gomez Martinez)昨天繼續就委員會前兩天追問而得不到令人滿意的答覆三度提問，質問聯合國或其轄下的人權機構是否屬於國安法或《社團條例》下的「外國組織」或「外國政治組織」？非政府組織參與聯合國的人權機制或與聯合國聯繫，會否被港府以國安法追究或報復？

不過，保安局副秘書長廖李可期在香港透過視像重申，「正常」(normal)國際交流受《基本法》保障，但非政府組織與聯合國溝通會否違法，須看事實、情況及有關組織的活動，不可一概而論。而署理法律政策專員梅基發則強調，只會有少數人會違犯此法，並朗讀一次相關條文。

馬畋尼斯其後表明，官員的回應含糊不清(vague)，不足以消除其疑慮。而由海外港人組成的香港人權信息中心會後亦發表聲明，指港府沒有解釋何謂「正常」，可見國安法的定義過闊或意思含混不清，可供港府用國安法打擊公民社會及批評政府的聲音。

事實上，委員會過去四次審議香港人權狀況時，香港的民間團體均有撰寫民間報告書和派員列席會議，以免委員會只聽取政府一面之詞，但就今次的第五次會議，只有身在海外的港人組成團體和國際性組織向委員會提交書面報告和派員游說，但身在香港人士沒有參與，其中一個考慮就是上述條文。

委員促撤國安法 又指選舉新制不符《公約》普選規定

以曾國衛(中)為首的港府代表團透過視像接受聯合國人權事務委員會的質詢，2022年7月13日。 © 直播截圖

在昨日的會議上，該會副主席羅歌兒(Abdo Rocholl)關注新聞自由，她列舉數字指出，國安法生效後，兩年間有12間傳媒機構結業、1115名新聞工作者因報道示威而失去工作、十多名新聞工作者被囚或還柙、8個網媒的信號被阻，令人質疑國安法不符合《公民權利和政治權利國際公約》的規定，問港府有否計畫廢除國安法和無條件釋放記者。

官員重申，港府尊重和維護(uphold)新聞自由，但這等自由並非絕對，須受國家安全和公共衛生等因素約制。

羅歌兒其後回應指，官員對表達自由的理解與委員看來並不一樣，港府雖說維護新聞自由，但她並不覺得，更別說把被視為敏感的書籍下架，損害表達和學術自由。

另一名副主席布爾罕(C A Bulkan)則集中提問警員濫用暴力的問題，又質疑當局根據什麼機制和標準處理有關警員的投訴，更不明白為何有多人被投訴，但立案檢控的卻廖廖無幾，要求警方提供數據？相關質疑亦出現在平等機會委員會的投訴上，本身是法律學院副教授的委員辛仙(Vasilka Sancin)表明，對平機會收到的投訴和成立個案之差距，感到驚訝(astonishment)，質疑平機會以什麼標準裁定投訴是否成立；同樣情況亦發生在私隱專員公署，指該署過去兩年收到6707宗投訴，但卻沒有一人被檢控。

副警務處長周一鳴重申，港人的集會自由有受保障，但須受國安、衛生等限制，警方亦有責任確保公眾安全及秩序；至於2019年多場示威轉變成衝突和暴力，警方需用武力驅散。布爾坎對此不敢苟同，指根據《公約》的一般意見，警方的責任是便利(facilitate)遊行集會的進行，發生情況時須令之降溫。他又提醒港府，不能因集會有少數人犯事便禁止整個集會，更不應以維護領土完整(integrity of the state)為考慮而禁止集會。

布爾罕亦關注香港的新選舉制度，指基本法訂明香港會實行普選，但現時的發展卻是背道而馳，包括立法會議席的直選比例減少、市民無權選特首等，實在與《公約》相違(completely irreconcilable)。作為香港代表團團長的政制及內地事務局局長曾國衛響應時，沒有回答何時實現普選，重申「雙普選」的終極目標從沒改變，又說新選舉制度更有廣泛代表性和均衡參與。布爾罕直言對曾的回應感到「困惑」。

會議上有委員直接讚賞的，是法院在性小眾人士權利的裁決，包括同性戀夫婦可以申請公屋、同性戀夫婦可以受養人身分申請入境；但委員關注，港府有否採取措施保障性小眾人士免受社會惡言所害。

香港人權信息中心認為，委員的提問內容反映了國際社會對香港人權狀況急速惡化的關注，並可算是為被禁聲的港人在聯合國的公開平台上，向港府表達憤慨和質疑。