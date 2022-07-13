66歲“王婆婆”因兩項“非法集結”指控在香港獲罪入獄

香港/國安法

港版國安法下的香港司法當局繼續對2019年反送中抗爭運動參與者秋後算賬。繼日前宣判75歲的古思堯9個月刑罰之後， 7月13日又以“非法集結“罪名，判處66歲的“王婆婆” 8個月監禁。

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“王婆婆”本名王鳳瑤，是2019年香港民間抗爭運動的積極參與者，而且經常舉着英國國旗參加遊行。法庭指控她2019年8月11日參加已被警方禁止的集會活動，並在集會活動中揮舞英國國旗和謾罵警方。主任裁判官稱量刑裁定考慮了集結規模以及對社會造成的影響。

今年初，王鳳瑤曾對警方的這兩項“非法集結”指控表示不認罪，並主動撤銷保釋。但在13日的庭審中，她改變立場，承認控罪，並決定不作求情。她指責香港特區政府是“專制政府”。

庭審過程中，她重申自己此前曾被中國內地警方拘押，並被強迫寫下認罪書和錄製認罪視頻。她表示，她2019年返回內地期間，曾因參與香港抗爭運動而被內地國安帶往深圳第三看守所拘留30天，然後被居家監視居住近14個月後，才回到香港。

王鳳瑤雖然原本家住深圳，卻是近年香港社會運動中的常客。

今年4月，她也曾因阻礙公務罪名被判處6天刑罰，但緩期執行。2021年7月，她被指控於2019年1月在高等法院大堂襲擊一名女保安而以“襲擊罪”被判刑一個月。

自此，2020年6月30日港版國安法出台後被判刑入獄的港人名單上又多了一個名字。

在此前一日，香港司法當局於12日以“企圖煽動”罪名，判處已經77歲而且身患絕症的社運人士古思堯9個月監禁。古思堯以多年來每每擡着寫有譴責中共字樣的棺材道具遊行著稱。

古思堯已確診患有晚期結腸癌。但他向宣判法官表示，他不介意成為民主人權的 “義士”，法庭不必對他手下留情。