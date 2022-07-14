美國CECC批15香港檢控官員涉政治檢控 建議可制裁 港府強烈譴責稱是恫嚇

香港/政治

美國國會轄下「國會及行政當局中國委員會（CECC）」發表研究報告，指港府自2019年反修例運動以來，已經以《港區國安法》和與示威相關罪行檢控近三千人，並點名新任律政司長林定國和包括刑事檢控專員楊美琪在內的15名涉案檢控官員，認為美國及國際社會或需採取包括制裁在內的行動。報告獲得眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）的「強烈支持」，但港府則強烈譴責報告，批評委員會嘗試恫嚇香港的檢控人員，形容是「卑劣的霸凌行為」。

廣告 繼續瀏覽後續

這份題為《香港檢控官在政治檢控中有關鍵角色》的CECC研究報告指出，有關國安法和2019年的支持民主運動示威者的檢控工作，大多由2020年4月左右於律政司刑事檢控科內成立的「特別職務」隊負責，但其運作並不透明，而檢控工作亦被認為是政治檢控。刑事檢控專員楊美琪在去年底的回顧中曾承認，有些由他們提出的檢控屬「政治敏感」，但又強調會依法獨立作出檢控。然而，報告續稱，楊的年度回顧並無提及被指為政治檢控的國安法案件，例如涉及47人的民主派人士進行初選卻被指顛覆一案。

報告指出，自2019年中起，已有至少2944人因國安法和與示威相關的罪名被控，這些人包括示威者、記者、公民社會工作人員及反對派政治人物，部分案件侵犯基本人權。而負責有關檢控的，除楊美琪外，還有署理副刑事檢控專員周天行、署理高級助理刑事檢控專員伍淑娟和蕭啟業、署理助理刑事檢控專員羅天瑋和張卓勤。

報告又說，除上述六人，另有九人有不同程度參與案件，但不知是否屬於「特別職務」隊。本台根據港府電話簿搜索，他們包括高級助理刑事檢控專員陳淑文和黎劍華，但另外七人則不在電話簿內，未知是否屬於外聘人員。

報告總結，情況令人憂慮，香港法治正被侵蝕，可能需要美國和國際社會採取行動。但報告沒有直接建議制裁上述檢控人員，但在「政策選項」章節中有提及制裁，指在美國法律下，侵犯人權及破壞香港自治的非美國人可被制裁。報告也提及，新任律政司長林定國曾說不怕被制裁。

林定國：不懼制裁

在香港，政府昨(13日)晚發表聲明，強烈譴責報告散播不符事實的詆毀，嘗試以所謂「制裁」恫嚇律政司司長和15名檢控人員，再次展示委員會「卑劣的霸凌行為」。發言人指出，這是公然踐踏法律公義，嘗試以霸權主義威嚇來粗暴干涉香港事務，而重複謊言則「反映其小人之心、下流行為。」港府續稱，基本法訂明，律政司主管刑事檢察工作，「不受任何干涉」，這「干涉」包括任何外部干涉。

律政司司長林定國則重申，不擔心受到所謂「制裁」，強調律政司無所畏懼，對司內人員充滿信心，將竭盡所能，確保他們能夠毫無憂慮地履行職務。

在美國，眾議院議長佩洛西在CECC報告及表後，透過發言人回應稱，「強烈支持」報告內容，而在美國《香港人權與民主法案》下，任何涉及侵犯人權者必須面對制裁。她續稱，她本人及美國國會跨黨派議員會「與港人並肩，站在自由和公義的一方」。

根據美國財政部網頁，美國自2020年起，累計制裁42名中國及香港現任或前任高官，當中包括時任及現任特首林鄭月娥和李家超，以及14名人大副委員長及港澳辦主任夏寶龍等多名港澳系統官員。