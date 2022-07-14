「香港人書展」開幕前夕被終止租約而取消 主辦人指紅線清晰但更令人恐懼

香港/書展

一間被貿易發展局拒絕參與香港書展的書店，自行籌組「香港人書展」，但在今(14日)天的原定開幕日前夕，突然被場地業主終止租約，以致實體書展被迫取消，須改在網上進行。主辦人楊子俊表示，成功凡9辦一個沒有審查的書展原本讓他感到香港尚有希望，但現時只覺「紅線」日益清晰，卻更是恐懼，因為他們按港府所說依法而行，卻敗於隱藏壓力，令他覺得社會更灰暗。

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主辦第一屆香港人書展的「山道文化」負責人楊子俊今早在電台節目憶述，租賃商場時已表明是辦「香港人書展」及其性質，雙方在6月中落實，但前(12日)晚深夜接獲商場業主電話，稱可能終止租約，於是約對方昨早會面，業主代表了解後認為沒有問題，他於是如期在下午舉行記者會，但傍晚卻接獲終止租約通合，晚上再接獲業主代表電話，指「件事已escalate(升級)」，亦曾提及「山道文化」，只能估計，書展胎死腹中的轉折點是書展得到社會關注，令業主方受到壓力有關。

據本台了解，警方在記者會即將舉行時，曾到舉辦書展的商場索取出入書展的商場門口的閉路電視錄像帶，未知事件是否與業主最終決定終止租約有關。

不過，業主代表發給楊子俊的通知書，其終止租約的理由，是指租賃方把場地分租和無法保證場地不會對佔有人或訪客構成滋擾、煩惱或危險，違反租約。楊不認同這些理由，稱參展攤檔不是分租，而書展仍未開始，業主方又如何能指責他們無法確保場地安全？他指出，現時的結局既令商場聲譽受損，亦令他們血本無歸，稍後會處理索償和再研究能否舉辦實體書展的問題，現時急需處理的，是把參展書籍放在網上出售。

原訂今日起一連七天舉行的首屆香港人書展，有13間書商參展，當中包括另一個被拒參與香港書展的「有種文化」，而另一間同被拒參與香港書展的「蜂鳥出版」，則沒有參與「香港人書展」。山道文化在臉書上介紹指，書展「雲集經典作品、本地文藝、歷史文化、社會政治、流行讀物，甚至親子繪本、英文著作、充滿香港特色嘅文創精品，應有盡有！」楊文俊亦表示，部分參展商沒有政治色彩，他們亦只是想舉辦一個屬於香港人的書展，而支持者則包括支持社運的人。

他續稱，成功籌辦書展，令他們對香港抱有希望，認為可以舉辦一個沒有審查的書展，大家亦樂見其成，但書展最終夭折，令他深感「紅線」越來越清晰，但卻更感恐懼，因為港府曾經表示，只要依法而行便可，但他們遵照法律辦事，參展書籍亦全部合法，結果卻是書展辦不成，可見日後辦事時須考慮「隱藏壓力。他直言，事件令他覺得社會更見灰暗。

由貿發局舉辦的香港書展，在本月20至26日舉行，至少有三間書商被拒參展，貿發局拒絕解釋原因和公布被拒參展書商數目。至於被拒的「山道文化」和「有種文化」，去年參展期間，曾有書籍被投訴違反《港區國安法》，經調查後，被指投訴不成立。