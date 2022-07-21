人類照顧最長壽的雄性大熊貓安安在港「安樂死」 享「人壽」105歲

香港/社會

陪伴港人23年的大熊貓「安安」，由於年事已高，身體轉差，海洋公園今(21日)早為牠進行安樂死。「安安」離世時快將36歲，等同人類105歲高齡，是在人類照顧下全球最長壽的雄性大熊貓，遺下經人工受孕而生的「兒子」「融融」。

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患有高血壓、關節炎及白內障的大熊貓「安安」，自7月起已因食慾不振而沒有精神在「大熊貓之旅」展館露面，遊客只能透過閉路電視觀察「安安」的情況。海洋公園一星期前在社交媒體平台呼籲大眾為牠集氣加油，但園方今日表示，「安安」星期日開始完全停止進食固體食物，只飲用食水和電解質飲料，活動量大幅減少，休息時間則相對增加，由於牠年事已高，治療方案僅限於為牠減輕不適或緊張，園方及漁護署獸醫在徵詢中國大熊貓保護研究中心後，今早忍痛讓「安安」接受安樂死，由園方獸醫總監馬伯樂執行，免牠再受痛苦。

海洋公園公司主席龐建貽表示，「安安」多年來為市民帶來無數歡樂回憶，將永遠懷念牠聰敏和調皮的身影，相信公園的訪客會與園方一起向安安致以最後的敬意。園方今天在「香港賽馬會四川奇珍館」為牠設置弔唁冊。

安安於1986年在四川野外出生，被救往中國大熊貓保護研究中心後，於1999年3月與雌性大熊貓「佳佳」作港為中國政府慶賀香港回歸兩周年的禮物送到香港。而在來港前，安安曾先赴新加坡當了半年的「熊貓大使」。由於牠有野外大熊貓基因，十分珍貴，故在2004年時，時年18歲、約為人壽54歲的「安安」，其精液被送往四川卧龍作人工受孕之用，一舉令女伴誕下大熊貓「融融」。

至於與「安安」一同來港的「佳佳」，於2016年因健康急劇轉差，同被安排「安樂死」，享年38歲，相當於人壽111歲。

在海洋公園的第一代大熊貓「安安」和「佳佳」先後與世長辭後，現時公園內剩下2007年由北京的中央政府贈港作為慶祝回歸10周年的大熊貓「盈盈」、「樂樂」，「夫妻」至今未為香港增添首隻「港產熊貓B」。